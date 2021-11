Innehåll från KIA Annons

Kia EV6 – den nya generationens elbil

Sedan 2013 har Kia lanserat åtta laddbara bilmodeller i Sverige och är idag marknadsledare på området.

Men företaget nöjer sig inte. Med en uttalad strategi och en vilja att skapa en laddbar rörelse där så många som möjligt ska kunna ställa om till att köra på el har de tagit ett viktigt beslut.

Målet är 100 procent laddbart år 2024.

– Det är en målsättning vi har jobbat efter under en lång tid. 2024 ska 100 procent av bilar vi säljer i Sverige vara laddbara, säger Peter Himmer, vd Kia Sweden.

Största bilmärket

Att Kia är en aktör som ligger i framkant i omställningen till en mer hållbar mobilitet visar försäljningssiffrorna tydligt.

Under sommarmånaderna juli och augusti var laddhybriderna Kia Niro och Kia Ceed de mest registrerade bilarna i Sverige. Dessutom var Kia e-Niro den mest sålda elbilen i Sverige under samma period. Detta har lett till att Kia under september var det största bilmärket i Sverige, enligt statistik från BIL Sweden.

Lägst CO2-utsläpp

Många laddbara bilar har också inneburit att Kia kunnat sänka sina CO2-utsläpp och i dag har företaget det lägsta genomsnittliga CO2-utsläppet (46 gram CO2 per kilometer hittills i år) av de största bilmärkena i Sverige.

När det ändå pratas om miljö och minskad klimatpåverkan under körning så kan det betonas att inte mindre än 21 procent av den 10-åriga Kia-vagnparken i dag är laddbar. Och det har lett till att Kia har det lägsta CO2-snittet, 105 gram, av alla bilmärken från 2011 och framåt.

– Vi fortsätter vår satsning på laddbart med ett av marknadens bredaste modellprogram. Uppdaterade Kia Ceed Sportswagon är här och efterlängtade elbilen Kia EV6 lanseras inom kort. Under våren 2022 gör den populära suven Kia Sportage comeback som laddhybrid, fortsätter Peter Himmer, vd Kia Sweden.

Första av sju bilar

Nyheten Kia EV6 är den första av sju bilar som byggs på den specialutvecklade elbilsplattformen E-GMP. Denna ger möjligheten för ultrasnabb laddning – 10-80 procent på 18 minuter, och 4,5 minuters laddning ger en räckvidd på 100 km.

Elbilen, som inom kort finns i Sverige, kommer att ha en räckvidd på upp till 528 km och släpps i fyra olika versioner: EV6, EV6 Plus, GT Line och GT. EV6 GT lanseras i slutet av 2022.

