Här är nya Kia Sportage – se alla bilderna

Att välja tjänstebil kan verka som att ge sig in i en djungel. Men det finns ett antal råd som gör valet enklare, tryggare och mer ekonomiskt. Ett är att välja ett bilmärke med bevisat engagemang för att sänka utsläppen av koldioxid. Det gynnar både miljön och ekonomin, låga CO2-utsläpp ger nämligen lägre kostnader – inte minst i form av lågt förmånsvärde.

Fyrhjulsdrift som standard

Ett nytt alternativ på den svenska tjänstebilsmarknaden är nya Kia Sportage, som nu lanseras. Den femte generationen av märkets mellanstora suv finns som elhybrid med en systemeffekt på 230 hästkrafter och fyrhjulsdrift som standard. För alla som behöver kunna dra tungt är släpvagnsvikten på 1 650 kg högintressant.

Modellen kommer också som laddhybrid under april (som går att beställa redan nu). CO2-utsläppen vid blandad körning anges till låga 30 gram per kilometer (preliminärt enligt WLTP). Detta i en suv som har fyrhjulsdrift och kapacitet för enklare terrängkörning som standard. Drivlinan, som har automatlåda som standard i båda varianterna, ger 265 hästkrafter (systemeffekt el plus bensin).

Kia Sportage laddhybrid har en räckvidd på eldrift på upp till 65 km (WLTP, preliminär uppgift).

Högt restvärde – lågt CO2-utsläpp

Kia har det lägsta snittet för CO2-utsläpp av de 12 bästsäljande bilmärkena i Sverige: 44 gram per kilometer jämfört med 89 gram för totalmarknaden. Redan i dag är 78 procent av alla nya Kia som säljs i Sverige laddbara (jämfört med 46 procent för hela marknaden), och företagets mål är att det ska vara 100 procent redan år 2024.

Kia är både tryggt och framtidssäker, vilket i sin tur ger ett högt restvärde. Det ger nya Kia Sportage en mycket god totalekonomi, likt företagets övriga modeller. Dessutom ger Kias 7-åriga nybilsgaranti, som även innefattar EV-batterierna, ännu mer trygghet.

Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid var den mest sålda hybridbilen på svenska marknaden 2021, och Kia e-Niro den bäst sålda elbilen.

Säkerhet och komfort

En annan och lika viktig trygghet är bilens köregenskaper och övriga säkerhet. Nya Kia Sportage har ett av marknadens mest omfattande paket med både aktiva säkerhetssystem och funktioner som stöder och hjälper föraren. Strålkastare med aktiv teknik, så kallade digitala LED ”Matrix”-strålkastare, gör mörkerkörningen både säkrare och mer avkopplande.

Båda elhybriden och laddhybriden har en förarplats med dubbla välvda 12,3-tumsskärmar. Den ena rymmer instrumenteringen i förarens blickfång och den andra används för infotainmentsystem och övriga funktioner. Flera av bilens funktioner, inklusive data för navigationen och infotainment, kan uppdateras ”over the air”.

Dessutom erbjuds kunden, vid köp (eller leasing) av en ny laddbar bil från Kia, klimatpositiv el tack vare ett samarbete med Boo Energi. I klartext erbjuds el under tre år (1 400 mil per år).

Större och mer praktisk – nya Kia Sportage som hybrid och laddhybrid