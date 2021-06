Innehåll från Jeep Annons

När ikonen Jeep Wrangler nu lanseras som laddhybrid presenteras många nyheter som tar modellen in i en ny tid.

Jeep Wrangler har blivit känd som en robust bil, som tack vare avancerad fyrhjulsdrift och hög markfrigång klarar tuffa äventyr på alla typer av underlag. Modellen har också utmärkt sig med sitt avtagbara tak, sin fällbara vindruta – och sina avtagbara dörrar. Allt för en maximal frihetskänsla.

När nu Jeep Wrangler 4Xe lanseras i Sverige är det tydligt att tillverkaren har varit trogen sin historia, men att man samtidigt har tagit ett stort kliv in i framtiden. Jeep Wrangler 4Xe är en laddhybrid som utrustats med en drivlina där en bensindriven turbomotor kombineras med två elmotorer och tack vare ett batteri med en kapacitet på 17,3 kWh (laddas på under tre timmar vid optimala förhållanden) är det möjligt att köra upp till 50 kilometer på ren eldrift. Det är mer än de flesta pendlare kör per dag.

Laddhybridtekniken har inte bara inneburit lägre förbrukning och lägre utsläpp. Det nya hybridsystemet ger också mer kraft än i tidigare generationer av Jeep Wrangler. Den kombinerade effekten anges till 380 hästkrafter och vridmomentet till maximalt 637 Newtonmeter. Det gör Jeep Wrangler 4Xe snabb: 0–100 km/h klaras av på 6,4 sekunder.

Optimerar systemet

Föraren har tillgång till tre olika körlägen för att själv kunna optimera hybridsystemet. I standardläget Hybrid använder bilen både bensin- och elmotorerna. Därefter finns Electric där bilen går helt och hållet på el och det tredje kallas E-Save som man kan välja om man vill spara elen till ett senare tillfälle.

Jeep Wrangler 4Xe har också ett system som kallas E-Coasting. Det gör så att Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid kan laddas under körning. Här tas också den energi som frigörs vid inbromsning/retardation till vara och laddar batteriet.

Helelektrisk fyrhjulsdrift

Hybridsystemet i Jeep Wrangler 4Xe har inneburit nya möjligheter för Jeep att utveckla fyrhjulsdriften. Det handlar bland annat om det faktum att elmotorer kan leverera ett högt vridmonent på låga varvtal, alltså mycket kraft i alla situationer. Jeep Wrangler 4Xe är fyrhjulsdriven även vid helelektrisk körning, till och med när lågväxelfunktionen kopplas in för att till exempel forcera extra utmanande terräng eller dra ett tyngre släpfordon.

Jeep Wrangler 4Xe erbjuds i de två grundversionerna Sahara och den mer äventyrliga Rubicon. De är båda utrustade med en hel del teknik som standard, till exempel 65 aktiva och passiva säkerhetssystem såsom Adaptiv farthållare och Forward Collision Warning med autobroms. Dessutom finns funktioner som är utformade för terrängkörning som Selec-Speed ​​Control, en off-road-farthållare som gör att du kan hålla en stadig körning även i grov terräng och branta sluttningar.

Jeep Wrangler 4Xe Rubicon är dessutom utrustad med 32-tums Mud Terrain-däck, frontmonterad kamera och urkopplingsbar krängningshämmare för maximal framkomlighet under extrema förhållanden.

Under en period erbjuds Jeep Wrangler 4Xe nu också som specialutgåvan 80th Anniverary i en begränsad upplaga. Versionen är utrustad med bland annat en speciell lack, karosslackerad hardtop exklusiva inredningsdetaljer.

