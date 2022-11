Innehåll från Hangö Elektriska Annons

E-handel och förändrade konsumtionsmönster har påverkat lagerhantering och distribution som numera sker i helautomatiserade logistikcenter. Något som ställer stora krav på innovativa och kostnadseffektiva ellösningar. Just detta har elfirman Hangö Elektriska kommit att bli experter på.

Under 20 år har Hangö Elektriska jobbat med elinstallationer i lagerhallar och logistikcenter runt om i Sverige. Byggnader som under senare år vuxit i både storlek och komplexitet. Automatiserade förlopp, avancerade plockrobotar och solceller på taken är några exempel på detta. Bolagets vd, Jörgen Henriksson, säger att de i dagsläget har ansvarat för elinstallationer för en totalyta på 1,3 miljoner kvadratmeter.

– Vi jobbar ofta med samma kunder i olika projekt men alltid med vår egen personal. Vilket gör att vi kan ta med oss erfarenheten från ett projekt in i nästa. Det ger en trygghet och en linje för kunden som ofta har samma behov men på olika ställen och möjliggör att de får de bästa lösningarna i samarbete med oss, säger han.

Totalentreprenad ger kunden fördelar

Hangö Elektriska jobbar oftast med totalentreprenad för elinstallationer och står då för hela kedjan, från planering till utförande. De arbetar med en rad olika funktioner när det gäller att elektrifiera fastigheter så som laddstolpar och solceller men även med värme- och kylanläggningar samt att se till att fastigheten är skyddad mot inbrott och bränder.

– Det är ett bra sätt att arbeta på som gör att vi kan föreslå kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. Tack vare att vi redan på planeringsstadiet vet vad som kan utföras i kombination med vår erfarenhet kan vi ”skippa” några steg på vägen, säger Jörgen Henriksson.

Frågor som hållbarhet och arbetsmiljö är också centralt för bolaget. Ett exempel på det är ett pågående projekt i Landskrona, på 175 000 kvadratmeter lagerhall, som bland annat omfattar temperaturkontrollerade lagerzoner som har miljöklassningen BREEAM Excellent, ett internationellt klassificeringssystem för hållbara byggnader. Men det handlar också om miljön inuti byggnaden.

– Lastbilsladdning är en sådan grej som vi har varit inblandade i redan från början. Men det finns mycket annat inom den här typen av komplexa projekt så som laddning av distributionsbilar, batterilagring av energi och Human centric light (HCL).

HCL kan kortfattat beskrivas som en belysningsmodell som återskapar den naturliga dygnsrytmen hos dagsljuset men med artificiellt ljus.

– Belysningen är en arbetsmiljöfråga. När man jobbar i mörka hallar som inte har något fönster så kan man använda HCL för att skapa en bra arbetsmiljö för dem som jobbar där. Det är viktigt att göra det så att människor trivs på jobbet, säger han.

Framtiden för logistikhallar

Trots den stora expansionen som skett ser Jörgen Henriksson att behovet kommer att fortsätta. Där en ökad automation och komplexiteten i att samla lagerhållning av många olika produkter på ett ställe även framöver kommer ställa krav på teknisk kompetens och effektivitet i utförandet. Men redan i dag ser han en stor potential när det gäller byggnadernas elförsörjning.

– Logistikhallarnas möjlighet att producera el med solceller är ofantlig och där finns det en outnyttjad potential när det gäller överproduktion, avslutar han.

Om Hangö Elektriska:

Hangö Elektriska har sitt huvudkontor i Hangö, Finland. Bolaget har 38 medarbetare varav ett 30-tal på olika projekt i Sverige inom allt från snabbrörliga konsumtionsvaror till lagring åt hälso-, sjukvårds- och läkemedelsindustrin. Bolaget är en del av Bravida koncernen.

