Så gott som alla, såväl konsumenter som företagare, kommer i daglig kontakt med den klassiska streck-koden. Den revolutionerade handeln vid sitt intåg för nästan 50 år sedan och är relevant i synnerhet för företag som vill effektivisera logistikkedjan och köp i kassor.

I det moderna informationssamhället är det tydligt att allt från myndigheter till konsument har behov av både mer information och mer tillförlitlig data om enskilda produkter – och att enkelt kunna få tillgång till denna. Till exempel har EU:s Gröna Giv publicerat ett förslag för att göra hållbara varor till norm inom EU och att större delen av alla varor ska ha digitala produktpass. Här kommer 2D-koder spela en viktig roll i att kunna identifiera och spåra produkter.

Globalt sker en omställning för att handeln ska vara redo att läsa 2D-koder senast 2027. För den svenska detaljhandeln är det därför av största vikt att redan nu påbörja inkluderingen av 2D-streckkoder.

Många fördelar med 2D

Tvådimensionella streckkoder som QR och DataMatrix har många fördelar. Man kan fylla en 2D-kod med dynamisk information och koppla till enskilda produkter. Detta skapar förutsättningar för ökat spårbarhets- och hållbarhetsarbete och bidrar till att främja cirkulär ekonomi.

– En 2D-kod kan fyllas med ”bäst-före datum” information så att en matbutik alltid vet vilka varor som närmar sig utgångsdatum. Man kan också med automatik i kassan ge rabatt på produkter som närmar sig utgångsdatum. På så vis minskas butikernas matsvinn och det blir enklare än någonsin för konsu-menten att göra hållbara val, säger Alice Mukaru, Product Manager på GS1 Sweden.

– 2D kommer förenkla för konsumenten att ta del av all information om sin produkt direkt via mo-bilskanning. Exempelvis skulle man enkelt kunna få information hur en produkt återvinns på bästa sätt, information om senaste service, ursprung på delar och kontaktinformation till närmaste serviceplats. På så vis har man möjlighet att tillgodose kunden med all relevant information direkt, förklarar Alice Mu-karu.

Börja förberedelserna redan nu

2D-koder kommer till en början existera parallellt med de traditionella streckkoderna – men från och med 2027 kan varumärkesägare välja att enbart ha 2D-koder på sina produkter.

– Läser ni som företag traditionella koder idag borde man verkligen förbereda sig för att kunna läsa 2D-koder vid 2027. Men vill du nyttja de oerhört många fördelarna som det hela innebär så är det fullt möjligt att börja med det redan idag, menar Alice Mukaru.

Hon förklarar även att det hela inte är ett nytt fenomen; det finns tydliga exempel inom bland annat Sveriges olika apotek. Genom att läsa seriekoderna kan de via sin databas se att läkemedlet är säkert att sälja.

– Att detta är detaljhandelns nästa revolution råder det inga tvivel om. I Australiens Woolworths-butiker har de sett 21 procent bättre produktivitet och 40 procents minskning i matsvinn, berättar Alice Mukaru.

Avslutningsvis understryker de båda att nya streckkoder kommer att vara positivt ur ett cirkulärt per-spektiv.

– Det är många fördelar som kommer med en 2D-kod, den skapar möjlighet att öka spårbarhet, för-bättra effektivitet och bidra till ökad hållbarhet, säger Jonatan Tullberg.

Om GS1:

Standarder och tjänster från GS1 är möjliggörare för många branscher som vill berätta den digitala sto-ryn om sina fysiska varuflöden. Ända sedan 1974 när den första streckkoden skannades i en livsme-delsbutik, har GS1 numrerat världen med sitt unika standardsystem. Över 6 miljarder streckkoder skan-nas nu varje dag – och företag har fått ett standardiserat affärsspråk för att utväxla information om pro-dukter, leveranser och transaktioner.

Just nu genomgår detalj- och dagligvaruhandeln en transformation från klassiska streckkoder till tvådi-mensionella QR och DataMatrix. Handel med varor får helt enkelt en ytterligare dimension och helt nya fördelar för konsumenter och företag.