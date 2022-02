Innehåll från Ford Annons

Eldrivna Ford Mustang Mach-E kan få den prestigefyllda utmärkelsen ”Car of the Year”.

Ikon i ny tappning – se Fords första helt elektriska suv

Den internationella utmärkelsen ”Car of the Year” –”Årets Bil” – har delats ut varje år sedan starten 1963 och vinnaren utses av en internationell jury. I år är det 61 motorjournalister som har vaskat fram sju finalister ur de hundratals bilmodeller som lanserats under de senaste 12 månaderna. Vinnaren presenteras digitalt måndag 28 februari.

Tonvikt på körglädje

I år har Ford Mustang Mach-E tagit sig till finalen. Mustang är ett av världens mest kända varumärken. Dess karaktäristiska ”pony”-logga har prytt muskelbilen sedan dess födelse 1964.

Då handlade det om en tvådörrars cabriolet — nu har Ford gett Mustang-familjen tillökning med en helelektrisk, fyrhjulsdriven, suv med egenskaper och design från syskonet och med tonvikten på körglädje. Med suveräna lastmöjligheter, bekvämlighet och lång räckvidd, har Mach-E blivit en favorit bland de motorjournalister som testat den.

Sportig lust

Men det är inte bara det ikoniska varumärket som gjort journalisterna lyriska när de testat bilen. De allra flesta har tilltalats av lastutrymmet, benutrymmet, ljudisoleringen, säkerheten och räckvidden på upp till 61 mil (enligt WLTP). Och det vore inte en Mustang om det inte också fanns utrymme för sportbilskänsla och prestanda. I körläget ”Untamed” så simuleras ljudet av en V8 i kupén. Och den som satsar på GT-versionen kan uppleva den hisnande känslan när bilen accelererar från noll till 100 på 3,7 sekunder.

Kombinationen av bekväm komfort och sportig lust, har gjort Mustang Mach-E synnerligen populär bland världens motorjournalister.

Det återstår att se om bilen tar hem utmärkelsen ”Car of the Year” den 28 februari.

Ford Mustang Mach-E – så bra är den nya elbilen!