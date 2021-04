Innehåll från Ford Annons

Helt elektrisk framtid – Mustang Mach-E först ut

Vägen till en helelektrisk framtid går via ett hypermodernt tillverkningscenter i Köln, Tyskland. Åtminstone för biltillverkaren Ford som satt upp det kaxiga målet att hela personbilsutbudet i Europa ska vara nollutsläppskompatibelt, antingen via helelektriskt eller via plug-in-hybrider, 2026.

– Det handlar om en jätteinvestering. Vi är ett av världens största bilföretag, och vi har en enormt stor påverkan på utsläppen – men vi gör allt vi kan för att reducera de utsläppen. Tanken med centret är primärt att bygga vår första europeiska helt eldrivna bil som ska lanseras 2023, säger Erik Lindham, informationschef på Ford.

Först i Europa

Ford blir den första biltillverkaren i Europa att helt och hållet och hållet frångå förbränningsmotorer 2030, då tanken är att all försäljning av både personbilar och transportbilar ska vara helelektrisk.

– Vi har skalat upp vår satsning för att vi vill gå i bräschen och vara ett föredöme för alla andra tillverkare, så att de följer med i samma spår som vi, konstaterar Erik Lindham.

Redan från år 2024 kommer Ford erbjuda nollutsläppsalternativ för alla transportbilar. Det innebär att samtliga transportbilar ska kunna gå att köpa som antingen elbilar eller elhybrider.

För Ford handlar det om en tuff – men nödvändig – omställning.

– Priset på elbilar måste gå ner så att de hamnar i paritet med vad en vanlig bensinbil eller dieselbil kostar idag. Det ska inte vara dyrare att köpa elbil, och det ska inte vara dyrare att köra miljövänligare än att köra en konventionell bil. Dessutom krävs det en viss beteendeförändring för att få folk att sluta köra runt med gamla bilar, och istället satsa på elektrifierat, säger Erik Lindham.

Lansering av Ford Mustang Mach-E

Det största steget i övergången till elbilar sker med lanseringen av Mustang Mach-E, en musklig elbil som nu finns tillgänglig för beställning i Sverige.

– Det är viktigt att vi med den etablerar oss som elbilsmärke. Mustang Mach-E blir en typ av paraply för hela vår elektrifierade satsning.

Mustang Mach-E beskrivs som en familjebil med historiska element och Mustanginfluenser.

– Många av dem som testat att köra elbilen blir glatt förvånande. Att vi använder Mustang-varumärket är ett marknadsstrategiskt beslut snarare än att vi vill komma åt klassiska Mustangkunder, säger Erik Lindham.

Han jämför förändringsresan med den Ford en gång i tiden gjorde med T-Ford.

– Vissa journalister och konsumenter tänker nog inte på elbil när de hör ”Mustang”. Men vi har ju flera olika Mustanger, bland annat med en fyrcylindrig motor även om V8 är den mest kända. Mustang Mach-E är en helt ny typ av bil för en helt ny typ av konsument än de som traditionellt köper en V8.

De närmaste tre åren investerar Ford 22 miljarder dollar kring elektrifiering. Med elektrifiering blir även digitalisering viktig. Ford samarbetar med Google som ska göra ett gränssnitt till biltillverkarens infotainmentsystem.

– Förmodligen finns den installerad i vår första europeiska elbil 2023. Systemet bygger mycket på molndata. Våra elbilar kommer att kunna prata med andra elbilar och på så sätt skapa en ökad säkerhet i trafiken, avslutar Erik Lindham.

Bygg din egen elektriska Mustang Mach-E