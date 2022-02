Innehåll från EnergiEngagemang Annons

Det började 1991 med en man och hans passion för bilar. Drygt 30 år senare är Moses Bil & Lack ett familjeföretag med närmare 53 medarbetare, och en passion för bilar vars rykte har spritt sig över hela världen.

– Vi tar hand om mängder av exklusiva bilar, kända människor låter flyga in sina specialare till oss under sekretess för att vi ska ta hand om dem, säger Mose Freyer.

I företaget ingår både serviceverkstad, plåt- och skadeverkstad, lackverkstad och rekonditionering, något som självklart drar mycket energi.

– Vi har 9 000 kvadratmeter som ska värmas upp, sex lackboxar och ventilation. Ja, vi gör av med väldigt mycket ström.

Investerat i egen solcellspark

Våren 2021 fattades därför beslutet att investera i en egen solcellspark med 550 paneler, placerade på en hektar bakom verkstaden. Totalt producerar parken närmare en halv megawatt per år, något som var mycket tacksamt i vintras när elpriserna var som högst. För även under vintermånaderna kan solpaneler producera el, även om det inte är lika mycket som under sommarhalvåret.

– Jag var gudaglad i vintras att vi hade en solcellspark.

Men det är inte bara de lägre elräkningarna som har överraskat Mose Freyer positivt, även installationen har varit mycket lättare än vad han hade trott.

– Jag visste inte från början att det var så enkelt att sätta solceller på marken som det faktiskt var. Och det gick snabbt, efter bara två månader var allt i drift, och själva inkopplingen gjorde de på en lördag så vi behövde inte ha stängt verkstaden ens en timme. Det har varit ett fantastiskt samarbete med EnergiEngagemang som sålde solcellerna och nätbolaget, alla har hjälpt till för att göra det så smidigt som möjligt. Dessutom är solcellerna helt underhållsfria, det gillar jag.

Väcker uppmärksamhet

Dessutom har solcellsparken väckt uppmärksamhet hos Mose Freyers kunder. Den ligger placerad så att den från parkeringen ser ut som en liten diamant som lyser i solen.

– Varken jag eller kunderna trodde att en solcellspark kunde vara vacker, men det är den. Jag får så mycket frågor från kunderna, och nu är planen att skaffa en liten monitor i receptionen där kunderna kan följa produktionen i realtid när de sitter och väntar.

För Mose Freyer var det egentligen aldrig någon tvekan att fatta beslutet om att investera i solceller.

– Man måste tänka framåt. Verksamheten kräver mycket energi redan idag, och när barnen tar över någon gång kommer de väl att bygga ut ännu mer, och då måste vi göra vad vi kan för att få den energi vi behöver.

Drömmen nu är därför att dubbla parkens yta och skapa en park som genererar en megawatt per år.

– Dessutom skulle jag vilja få fatt i riktigt stora batterier som kan lagra all energin. Jag ser en stor framtid i detta, för både oss, mina grannar, ja hela byn. Vi måste hjälpas åt, och om jag ser möjligheter, varför då inte göra det?