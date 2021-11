Innehåll från EnergiEngagemang Annons

Så jobbar Sveriges mest erfarna solenergiföretag

Sverige har en stor en stor elproduktion, med basen i de stora vattenkraftverken i norr. Och det är just geografin som är problemet. För även om landet i dag producerar något mer än de 140 terawattimmar som vi gör av med så sker majoriteten av produktionen i norr, medan majoriteten av elen konsumeras i söder. Det innebär att elen måste transporteras långt, till stora kostnader och med förluster på vägen.

– Dessutom räknar de flesta experter med att vårt energibehov kommer att fördubblas de kommande 20 åren, säger Johan Skördare, vd på solenergiföretaget EnergiEngagemang.

Att lösa den här ökade konsumtionen med vattenkraft går inte eftersom den redan är fullt utbyggd, och nästa års vattendomar sannolikt minskar produktionen.

– En del förespråkar kärnkraft, men där har du också flera problem. Det tar jättelång tid, minst 20 år, att planera och bygga ett nytt kärnkraftverk. Och med tanke på att de flesta inte ens vill bo nära ett vindkraftverk, på grund av att det låter, så kanske de inte är så jättesugna att bo nära ett kärnkraftverk heller.

Kvar på listan över fossilfri el står solkraft, och fördelarna med den är många.

– Den låter inte och den riskerar inte att släppa ut radioaktivt avfall. Man kan bygga den där människor bor och konsumerar elen, och dessutom går det snabbt att bygga, vi går från spade i marken till färdig solcellspark på bara 20 veckor.

Många regelverk

Men, i dag är det inte så lätt att sätta spaden i marken. Framförallt är det tre faktorer som hindrar den utbyggnad av solenergin som framförallt södra Sverige behöver: oklara tillståndsprocesser, effektkapaciteten i näten samt lagar som begränsar storleken på privata solenergianläggningar.

– De stora solcellsparkerna byggs på marken, och då är det många regelverk kring bland annat fornminnen, strandskydd, nyttjande av åkermark och så vidare att ta hänsyn till hos både kommuner och länsstyrelsen. I dag är den processen ganska komplex, och vi efterlyser klarare direktiv från Jordbruksverket och länsstyrelser för hur de här tillstånden ska ges, vilken typ av mark som bör användas, så att tillståndsprocessen kan snabbas upp.

Den andra frågan handlar om möjligheten att ansluta solcellsparkerna till kraftnätet, även det en process som behöver oljas upp.

– Det kan dröja ett år bara att få en handläggare för sitt ärende, så det är en flaskhals som vi verkligen önskar skulle ses över, till exempel genom tydligare ägardirektiv från nätbolagens ägare.

Den sista stötestenen är de regler som i dag begränsar möjligheten för större privata solenergianläggningar.

– För det första får du, om du sätter solceller på taket idag, bara producera 500 kilowattimmar per år, annars får du betala elskatt på all produktion du använder själv. Det blir väldigt kontraproduktivt i en situation där vi har underskott i elproduktionen. Varför inte låta de här taken producera all solel som bara går?

Det andra problemet för små anläggningar är att om de producerar mer solel än den egna förbrukningen tappar sin status som mikroproducent.

– Vi tycker tvärtom, har någon riktigt bra södervända tak så ska de få använda det till max, för det är något som gynnar hela samhället. Vi har inte tid att vänta, ska vi klara av klimatkrisen måste vi bygga ut mer ren solel redan i dag.

