Läs mer: Så skapar du ett kök som säljer bostäder – guide riktad till dig som byggare eller fastighetsutvecklare

Knappt fem mil nordost om Göteborg, nära sjön Mjörn, ligger Alingsås. I denna växande kommun med drygt 40 000 invånare är trycket på bostäder stort, och många söker hyreslägenheter som har det där lilla extra.

– Vi har producerat runt 100 lägenheter de senaste åren och märker en stor efterfrågan på att kunna göra personliga tillval även om man hyr sin bostad. Det försöker vi tillmötesgå, så att varje hyresgäst kan göra sin lägenhet unik på motsvarande sätt som bostadsrättsköparen. Särskilt köket är det många som vill sätta sin egen prägel på, säger Joakim Berg, som ansvarar för bygg och renovering på Arkblad Fastigheter i Alingsås.

Traditionellt har hyresrätter ofta producerats med standardutformade kök i samma färg, vanligen vitt. Arkblad Fastigheter strävar efter att erbjuda betydligt fler valmöjligheter, såväl när det gäller färg på luckor och snickerier som olika typer av handtag och bänkskivor.

– Samtidigt gäller det att hitta rätt balans mellan hög standard och pris för vår hyressättning. Vi jämför alltid olika köksleverantörers utbud mot varandra, och med Elons nya koncept Nordanro blev valet i våra senaste projekt enkelt. Hög kvalitet till ett rimligt pris och med goda valmöjligheter – det innebär ett lyft för hyresgästerna och för oss som förvaltare, säger Joakim Berg.

Stordriftsfördelar i kombination med lokal närvaro

Köksmärket Nordanro har utvecklats av Elon och gjorde entré på den svenska marknaden så sent som förra året. Tillverkning sker vid en stor och välrenommerad fabrik i Tyskland, som producerar över 3 000 kök per dag. Det ger stordriftsfördelar i kombination med lokal närvaro som kommer Arkblad Fastigheter och deras hyresgäster till del via Elons butik och serviceverksamhet i Alingsås.

– Vi har byggt upp en köksvisningslokal i butiken dit hyresgästerna, liksom våra övriga kunder, kan komma och känna på produkterna och få hjälp med sina tillval. För fastighetsutvecklaren är det en trygghet att vi har kontroll över hela kedjan, från att ta fram köksritningar till beställning från fabrik och leverans med tillverkarens egna lastbilar fram till bygget, säger Nils Lignell, som säljer kök och vitvaror på Elon i Alingsås.

Sedan lanseringen har han sålt runt 300 Nordanrokök till olika projekt i södra Sverige, med god respons från kunderna. Förutom snygg design med stilar och färger som passar de flesta smaker är också leveranssäkerhet, robust konstruktion och snabb montering på plats något som uppskattas av byggarna.

Det skriver även Joakim Berg på Arkblad Fastigheter under på:

– Traditionellt brukar kök levereras på pall, med många lådor staplade på varandra. Nordanro kommer direkt från fabrik utan pallar, med varje skåp i rätt ordning efter hur de ska placeras lägenhet för lägenhet. Det gör att vi slipper sortera i efterhand, vilket sparar en massa tid vid leverans. Chauffören skannar också varenda produkt som lämnar lastbilen för att säkerställa att ingenting saknas.

Streckkod underlättar service och underhåll

Det mesta i Nordanro kommer dessutom förberett från fabriken för att underlätta montering på plats. Förborrade handtag och förinställda lådor är några exempel, liksom att många stommar följer samma färg som luckan för att slippa använda dekorsidor.

När köket väl är på plats följer det alltid med en ID-bricka med streckkod som fästs i diskbänkskåpet för att underlätta framtida service och underhåll.

– Tidigare har det alltid varit problem att hitta gamla ritningar eller fakturor för att lista ut vilken typ av skåp och andra produkter som satt i ett visst kök. Nu är det bara att läsa av streckkoden i bänkskåpet och skicka den till Elon, så får de upp en ritning över hela köket och kan beställa önskad del från fabriken. Det sparar oss mycket tid och är väldigt enkelt, säger Joakim Berg.

Arkblad Fastigheter - Bygger och förvaltar hyreslägenheter i Alingsås, från små ettor med kokvrå till större femrummare och parhus. - Startades 1984 då den första fastigheten köptes. - Har i dag cirka 200 hyreslägenheter samt 4 000 kvadratmeter industrilokaler.