I en tid präglad av pandemi har många av oss tillbringat mycket tid hemma. Att arbeta på distans förändrar inte bara förutsättningarna för organisationer och företag, utan också för familjer och boendemiljöer. Det har Jessica Söderlindh och hennes kollegor på Elon Business märkt av.

– Coronapandemin har förstärkt flera trender som fanns redan tidigare. Vi ser att folk lägger mer fokus på sitt boende. Man vill ha produkter och tjänster som optimerar vardagen och är beredd att betala för det. Miljö och hållbarhet är viktiga faktorer i inköpsbesluten, och slit- och slängmentaliteten är definitivt på väg bort, säger Jessica Söderlindh.

Flexibilitet är därmed en nyckelfråga för framtidens bostäder. Internationella analysföretaget Boston Consulting Group spår till exempel att allt fler vill ha hem som är ”elastiska”.

– Det innebär att såväl inredning som prylar och rumsplanering behöver kunna förändras och anpassas allt eftersom vi går igenom livets olika faser. När barnen är små kanske ett stort kök är drömmen, medan man senare vill flytta väggen för att få en avkopplande dining-area i vardagsrummet, säger Jessica Söderlindh.

Uppkopplade hem bäddar för smarta lösningar

Digitaliseringen är en annan stark drivkraft som bara fortsätter att växa. Det uppkopplade hemmet bäddar för smarta lösningar som kan ge oss ett bekvämare liv och spara både pengar och energi.

– Det gäller allt från uppkopplade vitvaror, larm och belysning till luftvärmepumpar och element, som reglerar temperaturen automatiskt och ser till att bostaden varken värms eller kyls i onödan. På konsumentsidan har vi sett en stadigt växande efterfrågan, som framsynta byggfirmor och fastighetsägare också tagit till sig. De vill erbjuda sina kunder ett bekymmersfritt boende där den smarta tekniken är inbyggd från början, säger Jessica Söderlindh.

Ett exempel är digitala lås som nu är på väg att lanseras på bred front. Det öppnar för nya tjänster, som leveranser ända in i hemmet – den beställda soffan bärs in och monteras i rätt rum och matkassen packas in i kyl och frys.

Efterfrågan på lokala träffpunkter

Kanske känns detta avlägset för den som nu distansjobbar och är hemma mest hela tiden. I en tid bortom pandemirestriktioner vill dock de flesta lämna bostaden för ökad social samvaro. Samtidigt uppskattar många att slippa pendla varje dag, vilket skapar efterfrågan på lokala träffpunkter för både umgänge och arbete.

– I framtiden kommer vi att dela mer med våra grannar. Den privata lyan kombineras med större gemensamma ytor, där vi kan jobba hemifrån utan att sitta hemma. På motsvarande sätt delar vi även prylar som är skrymmande att förvara och inte används så ofta – allt från borrmaskiner till våffeljärn, spår Jessica Söderlindh.

