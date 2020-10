Innehåll från EKN Annons

Globala techjättar har sett sina börskurser rusa under pandemin, men även mindre bolag har fått vind i seglen när social distansering och stängda butiker har ökat digitalisering och e-handel. Ett av många företag som har märkt av effekten är svenska Humble som tillverkar ekologiska munvårdsprodukter.

– Onlineaktörer som Matsmart och Apotea har mer än fördubblat sina inköp från oss under det här året. Orsaken är förstås att fler handlar dagligvaror och hygienprodukter online i dessa tider, säger Noel Abdayem, grundare och vd.

Digital export är också export

Ökad osäkerhet om vart världsekonomin är på väg har bidragit till ökad försiktighet bland kreditgivare. Det har gjort att techsektorn inte längre kan luta sig mot fina tillväxtsiffror och förhoppningar om framtida vinster för att locka kreditgivare och investerare. Men det finns andra vägar till finansiering. Att så många techbolag och e-handlare satsar på att nå kunder även utanför Sverige gör att de kan vara berättigade till exportstöd från EKN.

Förvånansvärt få företag är medvetna om detta, menar Anna Långström, regionansvarig på EKN, och förklarar att man tittar på försäljning utomlands i en bedömning av om företag kan få exportstöd i form av generella rörelsekreditgarantier eller en garanti för enskilda kundfordringar.

– Vi anpassar oss efter hur moderna företags värdeskapande sker. Det viktiga för oss är att någon form av värdeskapande aktivitet sker på hemmaplan. Marknadsföring, innovation och teknikutveckling kan exempelvis ske i Sverige men tillverkningen utomlands.

I samband med att pandemin bröt ut i mars förstärktes EKN:s möjligheter att stötta mindre och medelstora företag. Ett exempel är att rörelsekreditgarantin för SME ökades från 50 till 80 procent av bankens risk. I slutet av maj hade antalet ansökningar om den typen av rörelsekreditgaranti fördubblats.

– Efter att vi lanserat våra krisverktyg fick vi in väldigt många förfrågningar från företag som inte ser sig som traditionella exportföretag och därför normalt inte vänder sig till EKN.

Brygga mellan finansiärer

Anna Långström menar att EKN:s stöd kan fungera som en brygga mellan olika faser av tillväxtresan.

– Det många techbolag har gemensamt är höga kostnader under ett antal år under uppstartsfasen och att man ofta går direkt på export och satsar globalt från dag ett. I något skede behöver man gå från att vara enbart ägarfinansierade till att även få bankfinansiering och på sikt kanske ta in riskkapital för att i förlängningen eventuellt noteras på börsen.

Med en försiktigare syn på ekonomin kan ett relativt nystartat bolag med – än så länge – svag lönsamhet få svårt att ordna bankfinansiering till bra villkor.

– Då kan vi kliva in och lyfta av risk, säger Anna Långström.

Noel Abdayem önskar att han hade känt till EKN:s möjligheter tidigare, när företaget kämpade med att säkra sin plats i butikshyllor och apotek.

– Hade vi känt till EKN hade vi sluppit jobba med olika typer av förskottslösningar mot kunder som vi ännu inte hade etablerat en relation med. Riskminimering med hjälp av EKN:s garantier hade varit enklare och vi hade vågat ta ut svängarna lite mer. Vi hade känt oss säkrare på vår affär, sluppit pusha våra kunder och inte bara välja de som vi visste hade säkra finanser.

Fakta – rörelsekreditgarantier från EKN för SME

Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller vid fakturabelåning.

Banken kan täcka av upp till 80 procent av risken under den beviljade krediten– en nivå som EKN införde för att möta effekterna av Covid 19-pandemin och ytterligare underlätta företagens tillgång till finansiering.

Kreditens löptid ska normalt inte uppgå till mer än 24 månader. För en checkkredit får löptiden vara högst 12 månader.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för både exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag – och även när de ingår i större koncerner.