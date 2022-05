Innehåll från EKN Annons

Nya siffror från SCB visar att antalet SME-bolag som exporterar över en miljon kronor ökade rejält under 2021, trots pandemin. För att den positiva trenden ska fortsätta krävs goda möjligheter till finansiering – och här kan EKN hjälpa.

Enligt ny statistik från SCB har antalet företag i Sverige ökat stadigt sedan 2013, även under pandemin. På exportfronten har utvecklingen också varit positiv; under 2021 tillkom fler än 500 nya företag som exporterar för över en miljon kronor per år. Vid slutet av året fanns cirka 10 700 företag av den här typen i Sverige.

– SME-bolagen utgör den absoluta merparten av det här tillskottet. Dessutom har 300 av de 500 nya företagen bara 0-9 anställda. Trots det svåra läget fortsatte alltså de mindre exportföretagen att tugga på, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME och Midcorp på Exportkreditnämnen, EKN.

Att se den här utvecklingen under pandemiåret 2021 är enligt Carl-Johan Karlsson smått otroligt.

– Det visar på vilka fantastiska produkter och tjänster de svenska bolagen tar på export, samt vilken motståndskraft och innovationsförmåga bolagen har. De har lyckats ställa om sin produktion och utveckla sitt erbjudande mitt i en brinnande pandemi.

Viktiga för Sverige

SME-företagen står för totalt 40 procent av Sveriges export. För att bolagen ska fortsätta växa och öka i antal krävs rätt förutsättningar, inte minst vad gäller finansiering.

– Under finanskrisen 2008-2010 försvann 7 000 av våra exporterande SME-bolag och det vill vi inte se igen. Tillgången till finansiering spelar en viktig roll i de här företagens överlevnad. Den tillgången har varit mycket god under pandemin, men med fallande börs, hög inflation och höjda räntor kan det bli svårare för företagen, säger Carl-Johan Karlsson och tillägger:

– Det första som händer i krissituationer är nämligen att banksystemet och finansbolagen sluter sig – och de mindre bolagen drabbas hårdast. Här kan EKN komma in och ta en stor del av bankernas risk. Det gör det enklare för bankerna att bevilja exportföretagen den finansiering de behöver för att fortsätta växa så bra, trots att det är osäkert läge på marknaden.

