Innehåll från Dustin Annons

– Det nya arbetssättet är här för att stanna och kommer inte bara vara en självklarhet framöver, utan även en nödvändighet. Därför har det blivit viktigare än någonsin att både ha rätt digitala lösningar, och fokus på digitalisering på plats redan nu, menar Alexandra Fürst, CIO på Dustin.

– Redan innan covid-19 spred sig över världen diskuterades det flitigt kring framtidens trender. Så gott som alla var överens om att allt så småningom kommer bli digitalt. Vi är i en fas där vi nu måste börja ta action och accelerera – företag har inte råd att avvakta med att göra förändringar, fortsätter hon.

Vilka drivkrafter kommer ha störst inverkan på företagens ”success” framöver?

– Generellt sett kommer man inte acceptera nivåer som fanns innan pandemin, så som ”halvbra” digitala verktyg eller kundupplevelser. De företag som gör sin hemläxa och förstår både de nya uttalade och outtalade kundkraven inom sin bransch kommer få en kraftig fördel. Vi har gått igenom tre års digitalisering på tre månader, och det kräver att man som företag hänger med, menar Alexandra Fürst.

Digital first-trenden är väldigt stark oberoende bransch. Alla kunder förväntar sig lika bra eller bättre digital upplevelse än den analoga. Företagen behöver se över vad som kan optimeras för att underlätta för kund. Kundförväntningarna ligger på snabba processer utan mellansteg. Digital First är verkligen Self service 2.0 och allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras.

För att lyckas med det här räcker det inte med små förfiningar av satta processer utan vi behöver utmana och våga tänka nytt. Kreativitet, kultur och mind-set kommer vara avgörande. Tar du inte detta steg gör någon annan det. Och samtidigt i den digitala världen: när tillför det analoga mötet värde?

Kraften i data är ett annat område där det bor väldigt många outnyttjade affärsmöjligheter. Kunderna är i större mån villiga att dela data då man upplever att man faktiskt får något för det. Det handlar om att bygga och behålla förtroendet hos kunderna så data delas och företagen får möjlighet att arbeta insiktsdrivet. Här finns oändliga affärsmöjligheter!

– Under pandemin ser vi tydligt vad det ger att jobba med stora mängder data; till exempel förståelsen för resemönster hos Sveriges befolkning och hur dessa insikter används som beslutsunderlag. Orka driva igenom projekten för att använda er data. ”Data is the new oil and money machine”, förklarar Alexandra Fürst.

Vad skiljer denna lågkonjunktur från tidigare kriser?

– En viktig skillnad jämfört med till exempel finanskrisen 2007/2008 är att den framför allt slog mot finansmarknaden medan dagens pandemi har slagit branschvis och yngre arbetstagare är hårdare drabbade denna gång. Detta då de har en högre sysselsättningsgrad inom serviceyrken i utsatta näringsgrenar som till exempel restaurang och turism. Detta visar på vikten av att vi måsta våga utvecklas och vidareutbilda oss för att kunna vara relevanta i en digital framtid, säger Alexandra Fürst.

När är framtidens arbetsplats här?

Kraven på framtidens arbetsplats är redan här och alla behöver framtidssäkra att man fortsätter vara relevant för kunder och talanger. Att IT är en central punkt hos företag har aldrig varit mer sant än nu och företag som främjar en kultur av kompetens och lärande i de nya tiderna kommer lyckas bäst. Att skifta företagskultur tar tid men är värd all energi då det kommer vara avgörande för att skapa bra affärsresultat.

Vilken betydelse kommer cirkularitet få framöver?

Sett till att andelen av offentliga upphandlingar som inkluderar hållbarhetskrav i Sverige är 86 procent kommer fokus på hållbarhet ha stor betydelse. Företag behöver ta ett större ansvar kring hållbarhet, särskilt då de nya kraven kommer både från regleringar och från kunderna. Vi på Dustin ser själva att behovet av cirkularitet, återanvändning och återvinning av IT-produkter ökar och vi siktar på att vara helt klimatneutrala och cirkulära 2030. Ambitiösa mål inom området kommer vara avgörande för företag, och genom ny teknik och digitalisering kommer man kunna möta dessa nya utmaningar, fortsätter Alexandra Fürst.

Vilka är de tre viktigaste spaningarna framåt?

– Vi ser att CIO-rollen kommer att vara kritisk för affärsutvecklingen framöver. Alla behöver skifta från att ”hålla lampan tänd” till att driva mer mot tydliga affärsmål. Antalet CIO:er i ledningsgrupperna kommer att fortsätta öka kraftigt, konstaterar Alexandra Fürst och fortsätter:

– Världen som arbetsplats är också en tydlig trend. Med ett mer digitalt arbetssätt kan man attrahera talanger från hela världen och produktiviteten öka. Med det senaste året i ryggen inser många att man inte behöver vara låst till ett kontor, utan att man kan jobba på distans med världen som sin arbetsplats. En arbetsplats med hybrida miljöer fylld med flexibilitet och eget ansvar är drivkrafter för många.

– Hållbarhetskrav och cirkularitet kommer ligga högt på kundernas agenda fortsatt framåt, och teknikutvecklingen gör det möjligt med nya lösningar på gamla problem, avslutar hon.

Läs mer på: dustin.se/solutions

Om Dustin

Erbjudande: 255.000 produkter, tjänster, skräddarsydda lösningar inom IT

Anställda: 1800

Var: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland

Kunder: 5 % B2C, 95 % B2B

Omsättning: 13,2 miljarder SEK