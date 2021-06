En attraktiv förmån för dina anställda

I dag är digital vård lika vanligt som ett fysiskt besök på en hälsocentral. Vi använder även mobilen till allt från att beställa matvaror, handla kläder, boka tvättstuga eller sätta igång motorvärmaren. Nu kommer nästa steg i den digitala utvecklingen som kommer att förenkla våra liv.

– Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen eller surfplattan. Men vi hjälper även till och frigör resurser på klinikerna. Vi vet hur mycket tid det går åt till att diagnostisera saker som enkelt kan skötas från mobilen, som exempelvis en tandköttsinflammation eller tappad krona, säger David Kruse, vd.

Dentmes legitimerade tandläkare börjar med en första undersökning och rådgivning. Om de bedömer att du behöver träffa en tandläkare på plats bokar de in en tid på en av Dentmes utvalda partnerkliniker.

– De kliniker som vi väljer att samarbeta med oss är ofta innovativa och kvalitetsmedvetna, både avseende själva tandvården men även kundservice. Vi upplever att våra partnerkliniker ligger i framkant och är mer öppna än genomsnittet när det gäller att investera i ny teknik och nya lösningar, säger David Kruse.

Dentme är noga med vilka partnerkliniker de lägger till i sitt nätverk. Klinikerna måste passa in i deras servicekoncept – och erbjuda högkvalitativ tandvård.

– Vi vill bara jobba med de bästa och mest professionella klinikerna. Vi är även med under hela patientresan vilket innebär att vi följer upp efter behandlingen med ett samtal i appen. Dentme ska stå för trygghet och kvalitet för patienten, säger han.

David Kruse berättar att det känns självklart att patienten ska kunna möta tandvården digitalt på samma sätt som andra områden inom vården och samhället i stort. Förutom privatpersoner ger Dentme företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda.

– De anställda kan göra det första besöket i appen, där de snabbt och enkelt får träffa en tandläkare inom några minuter. I kombination med appen erbjuds de anställda också en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik, vilket sammantaget ger en bra lösning för att förebygga problem och skapa god tandhälsa. Med Dentme som personalförmån blir ditt företag en attraktiv arbetsgivare – och kan stärka varumärket på lång sikt, säger han.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.