Dentme vill vara med och skapa marknaden för digital tandvård från grunden. Deras vision är att bolaget ska vara det starkaste varumärket i Sverige, men de har även sikte på den internationella marknaden. Bakom bolaget står entreprenören och tandläkaren Noel Abdayem, Hadi Ahmad, tandläkare och kliniskt ansvarig på Dentme samt David Kruse, vd.

– Digital tandvård är en naturlig utveckling där primärvården ligger först i utvecklingen. Under de senaste åren har vi sett en snabb utveckling för lite mer nischade digitala tjänster inom vården, säger David Kruse.

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen. En konsultation via appen är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun.

Om patienten har mindre besvär brukar det gå att lösa direkt via samtalet. Om tandläkaren bedömer att de behöver vidare behandling bokar de in ett besök hos en av Dentmes utvalda partnerkliniker.

– Vi kan hjälpa enskilda kliniker att öka takten i digitaliseringen. Varje tandläkarklinik behöver en god fyllnadsgrad i tidboken, men långt ifrån alla är specialister på den marknadsföringen som krävs. Vi är både en professionell tandvårdsaktör och en attraktiv förmedlingskanal för våra partnerkliniker – utan att vara en marknadsföringsbyrå, säger David Kruse.

Förutom privatpersoner ger Dentme företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda som en konkurrensfördel i den hårda kampen om kompetens på arbetsmarknaden. I kombination med appen erbjuds de anställda också en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik.

– De anställda behöver inte lägga tid på att besöka en klinik. De kan ta samtalet via appen på en kafferast eller hemma. Med Dentme som personalförmån blir ditt företag en attraktiv arbetsgivare – och kan stärka varumärket på lång sikt, säger David Kruse.

Dentme befinner sig just nu på en spännande resa. Målet är att fortsätta att bygga ut deras nätverk av partnerkliniker över hela Sverige.

– Vi vill jobba med de bästa och mest professionella klinikerna. Dentme ska stå för trygghet och kvalitet för patienten genom hela resan. Digital tandvård är framtiden, säger David Kruse.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.