Det är ingen hemlighet att det är viktigt att ta hand om sina tänder, men alla kan drabbas av plötslig tandvärk. Det påverkar hela kroppen och vårt allmäntillstånd vilket kan leda till att vi även presterar sämre på jobbet. Det är många arbetsgivare som är medvetna om det, men det är få som erbjuder företagstandvård som en förmån. Enligt David Kruse, vd på Dentme, är det dags för företagen att tänka om.

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas hälsa och välmående. Det finns massor av skattefria förmåner som till exempel träning, kostrådgivning och tobaksavvänjning. Tänderna är också en del av kroppen. Det är viktigt att arbeta förebyggande och ha kontakt med en tandläkare regelbundet. Det kommer att löna sig i längden, säger han.

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen.

Förutom privatpersoner ger Dentme företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda som en konkurrensfördel i den hårda kampen om kompetens på arbetsmarknaden.

– Med Dentme som personalförmån blir ditt företag en attraktiv arbetsgivare – och kan stärka varumärket på lång sikt. Det första besöket sker via appen. De anställda behöver inte lägga tid på att besöka en klinik. De kan ta samtalet på en kafferast eller hemma, säger David Kruse.

”Lägger grunden för god tandhälsa”

I kombination med appen erbjuds de anställda också en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik.

– Tillsammans skapar detta en bra helhetslösning med förebyggande insatser och rådgivning för egenvård som lägger grunden för god tandhälsa, säger han.

David Kruse förklarar att ett videosamtal via appen med en legitimerad tandläkare är ett bra första steg i patientresan. Om du har mindre besvär brukar det gå att lösa direkt via samtalet. Om tandläkaren bedömer att du behöver vidare behandling bokar vi in ett besök hos en av Dentmes utvalda partnerkliniker.

– Hela och friska tänder är viktigt för att vi ska kunna leva ett bra liv. Du behöver dina tänder varje dag – när du äter, skrattar och pratar. För oss känns det självklart att patienten ska kunna möta tandvården digitalt på samma sätt som andra områden inom vården och samhället i stort, säger han.

