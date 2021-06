En attraktiv förmån för dina anställda

SPLIT Stockholm är en modern fullservicebyrå som bäst beskrivs som en hybrid mellan en digital byrå och kommunikationsbyrå. De är måna om sina medarbetare och när de var på jakt efter en företagstjänst för tandvård kom de i kontakt med Dentme.

– Det som jag tycker är positivt med deras erbjudande är att våra medarbetare snabbt och enkelt kan komma i kontakt med en tandläkare genom deras app. Det är även ett plus att det ingår en årlig undersökning på en av deras partnerkliniker oavsett vart våra medarbetare befinner sig, säger Ruein Golshan, vd på SPLIT Stockholm.

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen. Dentmes tandläkare börjar med en första undersökning och rådgivning i appen. Om de bedömer att patienten behöver träffa en tandläkare på plats bokar de in en tid på en lämplig partnerklinik.

– Våra medarbetare uppskattar att vi erbjuder tandvård som personalförmån. Många ser det som en push i rätt riktning. De flesta som har haft tandproblem vet värdet av att söka vård i så god tid som möjligt. Vi har även medarbetare som kommer från andra länder och som inte är helt bekanta med det svenska tandvårdssystemet. De tycker att detta underlättar enormt eftersom de blir guidade genom hela processen, säger Ruein Golshan.

Han rekommenderar andra företag att erbjuda sina medarbetare tandvård som personalförmån.

– Frisk tandhälsa hänger ihop med så mycket annat. Alla förmåner som bidrar till våra medarbetares ökade välmående gynnar oss som arbetsgivare. Vem vill inte se sina medarbetare le oftare? säger Ruein Golshan.

David Kruse, vd på Dentme, håller med.

– Med Dentme som personalförmån blir ditt företag en attraktiv arbetsgivare – och kan stärka varumärket på lång sikt. Vi är även med under hela patientresan vilket innebär att vi följer upp efter behandlingen med ett samtal i appen. Dentme ska stå för trygghet och kvalitet för både företag och privatpersoner, säger han.

Ruein Golshan har själv en positiv upplevelse av att använda Dentme.

– Jag har ett tandimplantat sedan många år tillbaka som jag har haft problem under den senaste tiden. Jag gick in i appen och svarade på några frågor och sedan fick jag prata med en tandläkare som bokade upp en tid för kontroll. Det visade sig vara helt rätt val eftersom benet hade börjat minska där titaniumskruven för mitt implantat sitter. Ju längre jag hade väntat, desto dyrare och mer smärtsamt hade behandlingen blivit, säger han.

En attraktiv förmån för dina anställda

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.