Innehåll från DB Cargo Annons

– Genom att lyfta godset från väg till räls kan vi minska koldioxidutsläppen med upp till 80 procent, säger Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden som är en del av transportföretaget DB Cargo.

DB Cargo täcker stora delar av Europa med sitt järnvägsnätverk och Railports, terminaler där gods kan lastas om för att transporteras ”first and last mile”. Full Load Solutions erbjuder frakt i konventionella järnvägsvagnar, men också intermodala transporter där gods lastas i en trailer eller container som transporteras den långa sträckan på järnväg och sedan den anslutande delen via vägtransport. Kunden behöver därför inte ha ett järnvägsspår för att kunna transportera med tåg.

– I stället för att låta lastbilar dra trailers hela sträckan från Sverige till Italien kan godset fraktas genom Europa till Italien med tåg via vår intermodala linje. Här finns det stora miljöbesparingar att göra, konstaterar Jerry Lindestam.

Transportkoncept mellan Kina och Europa

Nyligen lanserade Full Load Solutions ett multimodalt koncept för transporter mellan Kina och Europa. SeaRail, en kombination av sjö- och tågfrakt, ger en snabb och stabil transporttid och är ett bättre miljöalternativ jämfört med flyg.

– Vi kör godset med båt mellan Kina och södra Europa. Sedan sker transporten i Europa i huvudsak på järnväg. Med SeaRail minskar koldioxidutsläppen med minst 95 procent jämfört med att flyga godset, berättar Jerry Lindestam.

Eco Solutions ger klimatneutrala transporter

– Tågtransporterna i Europa drivs i huvudsak med el. Man kan välja att köpa transport där elen produceras av sol, vind och vatten. På de sträckor där det inte går att lösa sker klimatkompensation, säger Camilla Portehaut, Key Account Manager på Full Load Solutions och fortsätter:

– Våra kunder efterfrågar miljövänliga transporter i allt högre utsträckning, de vill att deras produkter transporteras på ett sätt som minimerar miljöpåverkan. Vi ombesörjer detta med våra Eco Solutions.

Om DB Cargo Full Load Solutions

Full Load Solutions (FLS) är en enhet inom DB Cargo som tillhandahåller tillförlitliga transporter på väg, järnväg, intermodalt och multimodalt. DB Cargo är en av Europas största aktörer inom logistik.