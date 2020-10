Innehåll från Blåkläder Annons

Att producera kläder är en komplex process som snabbt kan omfatta hundratals fabriker, underleverantörer och materialproducenter på andra sidan jorden.

Hur kan man säkerställa hållbar produktion på andra sidan jorden? Läs mer om Blåkläders filosofi.

Blåkläders ägarfamilj insåg tidigt vikten av att hålla korta leverantörskedjor med hög grad av kvalitetskontroll. Detta har lett till att man i dag äger sex fabriker i Myanmar och Sri Lanka som står för närmare 85 procent av Blåkläders produktion.

Certifiering på högsta nivå

En viktig del i bolagets hållbarhetsarbete är att säkerställa att fabrikerna når upp till de högt ställda kraven. Därför har certifieringar varit ett tydligt sätt att både validera den interna processen och samtidigt kunna förmedla dess höga prestanda utåt.

Blåkläder har bland annat valt att arbeta med den amerikanska certifieringen LEED Green Buildings, som genom ett poängsystem analyserar allt från materialförbrukning, energieffektivitet, vatten och inomhusluft, till innovativ design och regionalt ansvar i såväl entreprenad som drift av en byggnad. Varje kategori poängsätts och summeras till ett betyg mellan 0-100 poäng.

Fabrikerna i Myanmar är uppförda enligt den allra högsta standarden LEED Platinum, med över 80 poäng av 100. Resultatet har kunnat uppnås med hjälp av en lång rad åtgärder på olika områden. Bland annat är 30-40 procent av konstruktionsmaterialet i byggnationerna återvunnet, vilket minskat behovet av att producera nytt.

Solpaneler på taket

Att använda sig av solen på olika sätt är också en viktig del i arbetet, menar Blåkläders vd Anders Carlsson.

– Samtliga fabriker närmast halverar sina energikostnader och sparar på naturresurser via solpaneler på taken. Genom tekniken ”prismatic skylights” hålls dessutom inomhusklimatet i produktionen behagligt på ett klimatsmart vis – ljuset släpps in och sprids, medan UV-strålning och värme blockeras. Genom dessa åtgärder sparas tusentals ton koldioxidutsläpp varje år.

Hållbarhet i alla led

Att agera klimatsmart än en viktig aspekt av hållbarhetsbegreppet, men att säkerställa en välmående personal är ytterligare en primär målsättning. Blåkläders fabriker är SA8000-certifierade för att säkerställa sunda sociala villkor för de anställda.

Anders Carlsson menar att allt hänger ihop i en tydlig filosofi som baseras på långsiktighet. I den är medarbetarna och deras välmående den enskilt viktigaste tillgången.

– Vi har konkurrenter som är billigare. Man kan absolut kompromissa bort saker som kollektivavtal, strunta i övertiden och hela tiden fokusera på att hitta så billiga material som möjligt. Men då är det till ett pris som inte syns på fakturan. Kostnaden hamnar alltid någonstans – och kan inte alltid räknas i kronor och ören.

Ett hållbarhetsarbete som aldrig tar slut. Läs mer om hur Blåkläder kvalitetssäkrar produktionen av arbetskläder!