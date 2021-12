Investera med tanke på klimatet – läs mer här.

Megatrender är långsiktiga, globala och strukturella förändringar som förutom enskilda bolag eller branscher också påverkar hela samhället. Megatrender omfattar även, till skillnad från kortsiktiga cykliska teman, paradigmskiften som har förmågan att förändra befintliga system. Omställningen av samhället till en värld med väsentligt lägre koldioxidavtryck är verkligen en megatrend. Det är en process där samhällen kommer att förändras under mycket lång tid.

För investerare i megatrender, det vill säga de som investerar i långsiktiga strukturella trender som förändrar samhället i stort, är drivkraften för att skapa en mer hållbar värld en spännande möjlighet. En stor majoritet anser också att miljön är den enskilt viktigaste frågan vad gäller hållbara investeringar.

Kapitalförvaltaren BlackRock bedömer att klimatinvesteringar är viktigt för världens investerare om man vill maximera sin chans till god riskjusterad avkastning över tiden.

– Vi tror att de största potentiella fördelarna kommer att tillfalla de globala investerare som är snabbast med att anpassa sina portföljer till den nya eran av klimatinvesteringar, säger BlackRocks nytillträdda Nordenchef Elisabeth Sterner.

Kapitalet flödar också in till hållbara investeringar. Under förra året var inflödet till hållbara börshandlade fonder, ETF: er, inte mindre än 87,8 miljarder dollar. Det är nytt rekord och går att jämföra med 2016 då inflödet var 1,4 miljarder dollar.

Klimatinvesteringar innebär att man som investerare väljer hållbara investeringar där klimatrisker och möjligheter finns med som viktiga överväganden. Genom att klimatinvesteringar kan en investerare anpassa sina portföljer till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det kan ske genom att man exempelvis undviker teknik som inte har framtiden för sig.

Politiskt står klimatet också i fokus för världens ledare. I november samlades över 120 ledare i skotska Glasgow för ett klimattoppmöte. Inte mindre än 134 länder har utlovat att man ska nå en klimatneutralitet. Detta kräver enorma investeringar och en teknisk utveckling.

BlackRock har tre punkter som man uppmanar alla investerare att tänka på vad gäller klimatinvesteringar. De tre nyckelorden är minska, prioritera respektive mål.

Minska. Enligt BlackRock ska man som investerare genom att klimatinvestera minska sin exponering mot fossila bränslen eller utsläpp av växthusgaser. Detta kan genom att välja bort bolag med dessa egenskaper och istället välja mer hållbara alternativ i samma sektor.

Prioritera. Istället för att endast titta på en klassisk värdering av företag bör man enligt BlackRock istället värdera företag utifrån deras klimatrisker respektive klimatmöjligheter. Genom att investera i företag som avser att anpassa sin verksamhet till exempelvis Parisavtalet minskar man sin risk jämfört med företag som inte gör den typen av anpassningar av sin verksamhet.

Mål. Investera i verksamheter eller teknologier som driver samhället framåt och innebär att målet nås. Det kan exempelvis handla om att investera i ren energi.

