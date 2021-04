– Eftersom jordens medeltemperatur väntas stiga med upp till fyra grader de närmaste 30 åren är klimatomställning den mest akuta faktorn att hantera för investerare, säger Elisabeth Sterner, ansvarig för iShares & Wealth på BlackRock i Norden.

Nu vet vi att näringsliv och samhällen klarar sig utan fysiska mässor och konferenser. Många ser fördelarna med att slippa lägga tid och pengar på resor och hotellrum för att delta i ett tvåtimmarsmöte på en annan kontinent. Klimateffekten kommer på köpet. Vi är många som har lärt oss att vi inte behöver pendla till och från jobbet varje dag, att vi kan gå på filmfestival utan att lämna tevesoffan och att det går att skapa restaurangkänsla hemma.

– Vår bedömning är att den globala utvecklingen av positiv klimatpåverkan via investeringar fortfarande är i en tidig fas, men att den nu drar igång på allvar. Nordiska investerare ligger i framkant och förra året var ett rekordår för flöden till hållbara investeringar.

Hållbarhet handlar dock om mer än enbart koldioxidutsläpp. ESG-kriterierna, som står för miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning, är det mått som används för att mäta hållbarheten i placeringar.

– Inte bara klimatfrågan utan även de sociala faktorerna har fått ökat fokus i och med pandemin. Investerare ställer högre krav och företagen uppmanas till mer rapportering och större transparens även kring de sociala frågorna som arbetsmiljö och jämställdhet.

Morningstars kvartalssammanställning över flödena i de europeiska hållbarhetsfonderna visar på kraften i omställningen. Till och med under börspaniken i början av pandemin fortsatte nettoinflödet till de hållbara fonderna och under andra och tredje kvartalet 2020 investerades 109 miljarder euro i dem, bara i Europa. De europeiska investerarna har idag 3 000 hållbara fonder att välja mellan och knappt 10 procent av alla europeiska tillgångar är hållbara.

Trots alla negativa effekter med pandemin, har den bidragit till ett jättekliv mot Parisavtalets mål att vi ska vara koldioxidneutrala 2050. Kanske hade de här åtgärderna kring nedstängningar och restriktioner varit nödvändiga att genomföra ändå, men för att rädda klimatet snarare än för att bekämpa en pandemi.

BlackRock är en global kapitalförvaltare med kontor i Stockholm, som funnits på den svenska marknaden sedan 2002. Du kan handla BlackRocks ETF:er, iShares, hos exempelvis Avanza, Nordnet eller genom din bank.

