Investera med tanke på klimatet – läs mer här.

Insikten om att klimatrisker även innebär en betydande investeringsrisk har på bara några år gått från att vara en nyhet till att bli allmänt accepterad i investeringsvärlden.

En indikation på detta är att hänvisningar till hållbarhet och klimat i de största amerikanska företagens kvartalsrapporter har tredubblats under det senaste decenniet, och investerare planerar att fördubbla sina hållbara tillgångar, från 18 till 37 procent, inom de kommande fem åren. Trots ett positivt skifte, och att drivet bakom denna omställning är anmärkningsvärt, är det ändå bara början på en lång förändringsresa.

För att till år 2050 bygga upp en global netto-noll-ekonomi, det vill säga en ekonomi som inte släpper ut mer växthusgaser än vad den tar bort från atmosfären, krävs uppskattningsvis 430 000 – 855 000 miljarder svenska kronor i investeringar.

För att sätta detta i perspektiv kommer det minst krävas motsvarande tio stycken Marshallplaner per år, under tre decennier, för att uppnå ett sådant mål. En sådan drastisk omställning av den globala ekonomin för att möta klimathotet kommer att få stora ekonomiska konsekvenser, inte bara i en avlägsen framtid utan redan i närtid.

BlackRock tror att investerare kan börja se effekterna av klimatförändringarna redan under de närmaste åren, med värderingstrender som kan förstärkas under de kommande decennierna då investerarnas efterfrågan på hållbara tillgångar ökar.

– De största potentiella fördelarna tror vi kommer tillfalla de globala investerare som är snabbast med att förbereda sina portföljer för den nya eran av klimatinvesteringar. Investerare som söker avkastning kan komma att hitta möjligheter som endast uppstår en gång per generation i den teknikutveckling som krävs för att ställa om ekonomin, säger Elisabeth Sterner.

Striktare klimatpolitik och nya framväxande konsumentpreferenser kommer att skapa genombrott inom en rad olika industrier, inklusive förnybar energi, vilket i sig kommer leda till effekter som möjliggör skalfördelar inom produktion med breda tillämpningsområden. Redan i dag hittar en ny typ av företag inom framför allt förnybar och ren energi allt oftare sin väg till aktiemarknaden.

Dessa innovationer inom hållbarhet kunde inte komma vid en mer avgörande tidpunkt. I dag är mer än hälften av världens totala BNP på ett direkt eller indirekt sätt beroende av naturen, vilket i sin tur innebär att alla tillgångsklasser på en global basis kan komma att påverkas av de fysiska effekterna av klimatförändringarna.

För att sätta detta i perspektiv bedömdes skador enbart från naturkatastrofer uppgå till rekordhöga 1800 miljarder kronor under år 2020.

– Vi anser att investerare som ignorerar klimatförändringarnas effekt på den globala ekonomin och tillgångspriserna inte ser hela bilden.

Även om det historiskt sett har varit svårt att kvantifiera de fysiska effekterna av klimatförändringar på investeringsportföljer har framsteg inom klimat- och datavetenskap gjort att investerare nu bättre kan förutse hur stigande temperaturer påverkar frekvensen och allvaret av naturkatastrofer, men också den potentiella investeringsexponeringen och sårbarheten för sådana katastrofer.

Med tiden tror BlackRock att de företag som framgångsrikt reagerar på dessa hot genom att utveckla klimatorienterade lösningar och förbättrar sina leveranskedjor kommer att ta ytterligare marknadsandelar.

För investerare var avyttring av aktier i ett bolag, fram tills nyligen, det dominerande sättet att uttrycka klimatinriktade mål. Men även detta har snabbt förändrats. Börshandlade fonder, ETF:er, och andra indexinvesteringar ger transparens och tillgänglighet till det framväxande klimatsmarta segmentet.

För närvarande finns nästan 600 hållbara ETF:er globalt, vilket är en ökning från endast ett trettiotal produkter för tio år sedan. Ett växande antal av dessa produkter har olika klimatorienterade fokus.

BlackRock har tagit fram tre tydliga tillvägagångssätt för att göra klimatinvesteringar enklare för investeraren. Investerare kan välja att minska, prioritera eller rikta sin klimatexponering beroende på sina specifika hållbarhetsmål.

Fonder som klassas in i byggklossen minska försöker begränsa portföljens exponering mot de högsta koldioxidutsläppen och kan tillämpa begränsningar i exponeringen mot fossila bränslen. Dessa fonder kan användas som breda byggstenar i en diversifierad portfölj.

Fonder som prioriterar investeringar syftar till att rikta allokeringen av kapital baserat på ett företags eller en regerings åtaganden och åtgärder för omställning, exempelvis genom att sätta upp Science Based Targets. Dessa fonder integrerar specifikt klimatdata i sin investeringsprocess.

Riktad exponering är slutligen fonder som riktar in sig på att investera i en specifik hållbar verksamhet eller i projekt som främjar miljöändamål, exempelvis gröna obligationer.

– Det ökande antalet hållbara och klimatorienterade ETF:er erbjuder nya och enklare sätt för alla investerare att få tillgång till innovativa strategier inom klimatområdet. Vi tror att valmöjligheten kommer att spela en nyckelroll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att ge investerare den transparens de behöver för att uppnå sina specifika finansiella mål och hållbarhetsmål, säger Elisabeth Sterner.

Investera med tanke på klimatet – läs mer här.

Riskvarningar

Information om tillsyn. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): detta utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V., auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in. Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. Innehållet i detta dokument utgör ingen köprekommendation eller investeringserbjudande.

De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida innehållet i detta dokument stämmer. © 2021 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY ärvarumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.