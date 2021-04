Läs mer om hållbara investeringar

I början av förra året konstaterade BlackRocks vd Larry Fink att en ny epok har börjat. I sitt årliga brev till världens företagsledare skrev han att hållbarhet ska bli standard inom bolaget. Sedan dess har BlackRock ändrat sina investeringsstrategier och fokuserar nu ännu mer på hållbara investeringar inom samtliga tillgångsslag.

BlackRock är redan nettoneutralt i klimatutsläpp i sin egen verksamhet och stödjer målet om nollutsläpp inom EU år 2050 eller tidigare. Övertygelsen är stor om att en snabb och ordnad omställning med sikte på att begränsa uppvärmningen till nära 1,5 grader är bäst för såväl företag som dess kunder och samhället i stort.

Just nu pågår en stor förflyttning av kapital i hela branschen. Bättre teknik och data gör det också möjligt att erbjuda skräddarsydda lösningar till en bredare grupp investerare.

Hållbara investeringar har hittills mest fokuserat på aktiemarknaden. Det är inte så konstigt med tanke på att aktiefonder har utgjort lejonparten av de fonder som historiskt har skapat hållbarhet genom att undvika investeringar i vissa kontroversiella branscher. Men i dag ser vi en kraftig ökning av kunder som söker sig till hållbara investeringsstrategier även inom räntemarknaden och alternativa tillgångsslag, säger Elisabeth Sterner ansvarig för iShares & Wealth på BlackRock i Norden.

Det finns en gammal uppfattning om att det råder en konflikt mellan hållbarhet och avkastning. Men Blackrock menar att det är precis tvärtom. Bara företag som kan hantera hållbarhetsfrågor kan behålla tillväxt och lönsamhet på sikt. Att inte ta hänsyn till hållbarhet utgör en investeringsrisk.

Fonder som placerar i hållbara företag blev 2020 års vinnare - trots att pandemin tvingat många bolag att prioritera om fortsätter intresset för hållbara investeringar att öka. Enligt rapporten ”Sustainability goes mainstream” som BlackRock lät göra i december 2020 tror 95 procent av världens investerare att hållbara investeringar är framtiden.

BlackRock mäter alla investeringar mot ESG-kriterier, Environment, Social and Governance, det vill säga frågor som rör miljö, samhälle och bolagsstyrning. Även om alla är viktiga, väntas klimatfrågan på många sätt dominera och väga tungt framöver. Förklaringen är helt enkelt att temperaturen enligt FN:s årliga klimatrapport fortfarande är på väg att bli tre grader högre till år 2100.

Vi ser också att sociala frågor är ett växande område. Det beror dels på ett ökat fokus på hur företag behandlar sina anställda, leverantörer och kunder, samt hur de agerar i övriga samhället till följd av pandemin. Men också på att företagen rapporterar mer och med större transparens i dessa frågor, säger Elisabeth Sterner.

BlackRock har även det senaste året sett ett stort intresse inom hållbarhetsområdet för så kallade Impact Investments, eller påverkansinvesteringar. Det är investeringar i företag, organisationer och fonder för att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. Vanligen är det ekonomisk tillväxt i fattiga länder, exempelvis tillgång till fri hälsovård, utbildning eller satsningar på förnyelsebar energi.

Det är lätt att tro att hållbara investeringar bara handlar om att man vill göra gott, men för dagens investerare drivs detta mycket av rationella skäl understött av data. Detta innebär att investeringarna ska vara mätbara enligt standardiserade metoder. Det är också därför modern investeringsteknologi driver på utvecklingen av hållbara investeringsprodukter, ju bättre mätverktyg och data kring påverkanseffekterna, desto större blir intresset.

Riskvarningar

Kapital utsatt för risk. Värdet på och intäkter från investeringarna kan öka och minska och kan inte garanteras. Investeraren kanske inte får tillbaka det belopp som investerats från början.

Information om tillsyn

Emitterad fram till den 31 december 2020 av BlackRock Investment Management (UK) Limited, som är auktoriserat och tillsyn utövas av den brittiska finansinspektionen (Financial Services Authority). Säte: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, tel.: +44 (0)20 7743 3000. Registrerad i England och Wales under nr. 2020394. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in. Se webbplatsen för myndigheten Financial Conduct Authority för en lista över den auktoriserade verksamhet som BlackRock bedriver.

Såvida inte Storbritannien och EU ingår ett avtal som tillåter att företag i Storbritannien erbjuder finansiella tjänster i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är utgivaren, från den 31 december 2020, av detta material den följande:

(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited för allt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

BlackRock (Netherlands) B.V. är auktoriserat och tillsyn utövas av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in.

Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida de stämmer.

© 2021 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.