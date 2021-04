Läs mer om hållbara investeringar.

Hållbara fonder presterade bättre än sina traditionella motsvarigheter under 2020 och BlackRock tror att intresset för hållbara investeringar fortsätter att utvecklas.

– Vår syn är att flödet till hållbara investeringar fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium. Den globala pandemin har på sätt och vis blivit en drivkraft för det här skiftet, och 2020 var ett rekordår för organisk tillväxt inom hållbara strategier. Det tycker vi är glädjande, säger Elisabeth Sterner, ansvarig för iShares & Wealth på BlackRock i Norden.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar – ett verktyg för att klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara – underlättar att hitta investeringar som har stora tillväxtmöjligheter inom områden som överensstämmer med EU:s klimatmål.

Tidigare var det ofta svårt att veta hur man skulle investera hållbart – och det som investerare inte förstår brukar de undvika. Men i dag står klimatförändringar och hållbara investeringar högt på agendan för både EU och många investerare.

– För investerare handlar det om alltifrån att det känns rätt till att uppfylla kraven på nya regleringar och insikten om att man också kan få en bättre riskjusterad avkastning. På BlackRock har vi länge talat om klimatrisker som investeringsrisker och har även utvecklat verktyg för att hjälpa kunderna att mäta och hantera dessa risker, säger Elisabeth Sterner.

EU:s åtagande att uppnå nettonollutsläpp senast år 2050 kommer att kräva en total omvandling av det europeiska samhället och dess ekonomi, och här spelar finansbranschen en viktig roll.

I mars i år trädde EU:s förordning om hållbarhetsrelaterad redovisning, den så kallade Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR, i kraft. De nya bestämmelserna ställer långtgående krav på definitioner, mätning och rapportering av hållbarhet i investeringar. BlackRock är med bland annat sina hållbara ETF:er väl rustat för den här förändringen, som Elisabeth Sterner välkomnar.

– Förut har det varit relativt krångligt för sparare att hitta rätt hållbara alternativ. I dag finns det ett stort utbud av produkter, och genom regelverk som SFDR är målet att det ska bli lättare att förstå skillnader. Utvecklingen av ett stort utbud av hållbarhetsfokuserade ETF:er har bidragit till att det blivit billigare och enklare att skapa ett hållbart sparande, säger Elisabeth Sterner.

