DH Solutions är ett 50 år gammalt it-bolag som ägnar sig åt bland annat systemutveckling, drift och molnlösningar. På deras kontor i Halmstad finns därför självklart vanliga kontorsarbetsplatser – skrivbord med tillhörande stolar. Men här finns också höj- och sänkbara pallar, pilatesbollar, ja till och med en arbetsplats där stolen är utbytt mot vad som i princip ser ut som en träningscykel av den typ du hittar på gym. Och nej, det beror inte på att de anställda tar med sin sportutrustning till jobbet, utan om att DH Solutions arbetar efter principen att sitta aktivt.

– De flesta av våra drygt 40 anställda har stillasittande jobb. För att ta hand om dem och för att vara en attraktiv arbetsgivare har vi alltid haft mycket fokus på friskvård och hälsa, säger vd Helena Eriksson.

– Och däri ingår att ge de anställda möjlighet att sitta aktivt.

Minskar risken för skador

Att sitta aktivt innebär att flera gånger under en arbetsdag variera sin arbetsställning för att på så sätt minska risken för de skador som ett stillasittande jobb kan innebära. Hos DH Solutions började det 2005 när de första medarbetarna fick höj- och sänkbara skrivbord, och successivt har man utökat mängden ergonomiska möbler. I dag finns både balansbollar, balansstolar, pilatesstolar, pallar och så den tidigare nämnda cykeln att välja på. Bland annat.

– Det är inte så att alla har allt det här vid sin arbetsplats, utan man kan gå och hämta beroende på vad man behöver för tillfället, eller kan man förflytta sig till en plats med aktivt sittande. Min vision är att alla, beroende på uppgift, funderar på hur man sitter bäst när man gör den och sen går till en plats där den möjligheten finns.

2016 tog DH Solutions ett helhetsgrepp tillsammans med AJ Produkter och såg till att alla arbetsplatser fick höj- och sänkbara skrivbord, och de som behövde fick hjälp att välja ut en stol som passar just dem. Men det viktiga med att sitta aktivt är att just byta arbetsställning många gånger per dag.

– Vi har också skapat ett kreativt mötesrum, eller kreativ verkstad som vi kallar det. Där finns ett höj- och sänkbart konferensbord med tillhörande sittmöbler, så att man kan sitta aktivt även om man har ett möte.

Får rörelse när man sitter stilla

I kreativa verkstan finns också kontorscykeln, i princip en arbetsplats där du istället för att sitta på en stol sitter på en slags träningscykel.

– Om man till exempel ska lyssna på ett webbinar kan man ta med sig datorn och sitta på cykeln istället för vid skrivbordet och få rörelse samtidigt som man sitter stilla.

Under pandemin har DH Solutions också gjort det möjligt för personalen att låna hem utrustning. Och fokuset på friskvård, där aktiv sittande är en del, har gett resultat.

– Trots att så många av våra medarbetare har stillasittande jobb har vi väldigt få som har ryggproblem och liknande besvär. Dessutom gör det faktum att de förflyttar sig för att sitta på olika sätt att de anställda hittar en annan kreativitet. Det här är definitivt något vi kommer att fortsätta att utveckla.

