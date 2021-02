Innehåll från Adobe Annons

Adobe Magento Commerce Cloud är en e-handelsplattform som sedan två år tillbaka ägs av Adobe. Plattform är open source vilket ger kunden frihet att utveckla den funktionalitet de ser passar verksamheten.

– Vi tillhandahåller en plattform med ”out of the box-funktioner” för att skapa bra kundupplevelser för slutkunden, säger Erik Bergelin, Nordic Sales Leader, Commercial.

E-handelsplattform som särskiljer sig

Covid-19 pandemin har visat hur viktigt det är att skapa rätt förutsättningar för digital försäljning. Det handlar mer än någonsin om bolagens möjligheter att skapa digitala e-handelsupplevelser, förbättra e-handel med hjälp av AI och snabbt kunna skifta om till nya affärsmodeller med hjälp av sin e-handelsplattform för att kunna särskilja sig på de digitala upplevelserna. Om man som företag har en e-handelsplattform som inte är dynamisk och flexibel så blir också ens kundupplevelser densamma som alla andra.

– Om man vill skapa något som särskiljer en från konkurrenterna, för att bli cutting edge, och möta ökade förväntningar inköpare har på digitala upplevelser idag behöver man den flexibilitet som vår plattform kan leverera och det har många förstått i år, säger Erik.

Att röra sig med kundens hastighet

Kunden till Adobe Magento Commerce Cloud är oftast ett hybridbolag som säljer B2B i kombination med lite B2C. Sedan pandemin har det blivit ett skifte i vilka bolag som har haft möjlighet att satsa som resultat av ett snabbt växande kundsegment, exempelvis e-handlare för DIY, hobbyprodukter, hem, trädgård och träning.

– Är verksamheten agil och snabbt kan komma igång med en plattform som kan lösa de mest kritiska kundbehoven har man en fördel. Våra kunder är medvetna om att det är viktigt att sälja online, men behöver vår hjälp med hur det ska byggas upp för att de ska kunna vara anpassningsbara och bemöta konsumenternas behov, säger Erik.

Ekosystem för prestanda och skalbarhet

Med Adobe Magento Commerce Cloud får kunden en stor del resurser från Adobe som hjälper till under partnerskapet, man får en färdig plattform som de servar, hostar och supportar. Men sedan gäller det att gå till en byråpartner för själva implementationen och integrationen till andra typer av system. Adobe Magento Commerce Cloud har i sitt ekosystem 24 byråer som är specialiserade på plattformen och specifika branscher.

– Vårt ekosystem är en stor del till vår framgång, genom det har vi erfarenhet av alla typer av system som våra kunder har och kan guida kunderna strategiskt om vilken riktning man ska ta med plattformen, säger Erik.

Om man är en hybrid e-handlare kan man med hjälp av Adobe Magento Commerce Cloud snabbt gå in i nya marknader med nya sajter. Skalbarheten i ekosystemet syns dels i hur man sätter upp nya länder med valuta, språk och produktsortiment men också hur man rent prestandamässigt skalar upp på plattformen.

– När man ska in i nya marknader ställer det krav på att e-handelssajten ska ha en god prestanda och vi har kunder som säljer allt från fem miljarder dollar på plattformen per år till de som säljer för fem miljoner kronor per år, alla använder samma plattform. Vi hanterar bolag i alla storlekar och har även stabiliteten av ett globalt mjukvarubolag i ryggen, säger Erik.

Om oss

Erik Bergelin:

* Lång bakgrund Mjukvarubranschen i Toronto, Dublin och Stockholm.

* 2 år på plats lokalt i Norden för Adobe Magento.

* Expanderar teamet i Norden igen under 2021 för att möta den stora efterfrågan.

Adobe:

* Adobe är ett amerikanskt mjukvarubolag som drivit utveckling av digitala upplevelser sedan 1982.

* Adobe har ett stort antal experter lokalt i Norden inom e-handel och digitalisering med kontor i Stockholm och Köpenhamn.

* Vi servar våra e-handelkunder i direktrelation med ett team av lokala resurser.

* Vi arbetar med allt från de största bolagen i Norden till små bolag som startar upp sin e-handel.

* Våra starka samarbetspartners i Norden är en stor nyckel till framgång under dessa projekt.

