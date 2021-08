Innehåll från Adapt & Gothia Towers Annons

Få hjälp med digitala lösningar, livesändningar, hybridevent och hubmöten.

Under våren 2020 såg Svenska Mässan Gothia Towers tidigt att det fanns ett stort behov hos deras kunder att kunna genomföra både stora och små produktioner, konferenser och möten under smittsäkra former. Många av dessa var akademiska kongresser och vetenskapliga möten som sprider kunskap, presenterar nya forskningsrön och produkter. Tillsammans med samarbetspartners har de arrangerat ett flertal digitala kongresser under det senaste året, bland annat Socialchefsdagarna, Tandhygienistdagarna, Brobyggardagen, Diabetesforum och AEPC 2021.

– Upplevelsen för mötesdeltagarna ska vara lika bra oavsett om man deltar fysiskt eller digitalt. Det blir den hos oss. Att kunna ha digitala deltagare samt en kombination av ett digitalt och fysiskt möte ställer höga krav på teknik och nya lösningar, säger Malin Erlandsson.

Den nybyggda Hybrid Event Arena, som är utrustad med modern studioteknik och plats för flera hundratals deltagare, är ytterligare ett komplement till tidigare satsningar på digitala mötesplatser och upplevelser.

– Adapt ligger i framkant i branschen och har varit med och drivit vår utveckling framåt. Vi är otroligt nöjda med vårt samarbete. Med hjälp av Hybrid Event Arena kan vi snabbt hjälpa våra kunder att nå ut med sina budskap och produkter på ett sätt som både är säkert och kostnadseffektivt, säger hon.

Viking Grandin, affärsutvecklare och delägare på Adapt.

Inför de kongressarrangemang som planeras 2022 ligger fokus på att överträffa kundernas förväntningar och att fortsätta driva den tekniska utvecklingen framåt.

– Med hybridarenan kan vi nå event- och mötesdeltagare över hela världen. På så sätt har den här omställningen genererat positiva resultat. Jag tror att vi kommer att få se bättre och effektivare kongresser. Det är något som alla kommer att vinna på, säger Viking Grandin, affärsutvecklare och delägare på Adapt.

Om Adapt Adapt AB designar och producerar ljud-, ljus-, och bildlösningar för streamade och fysiska event, utställningar och mässor. Adapt ett av Skandinaviens ledande företag i sin bransch med projektkontor i Stockholm och Göteborg. Adapt driver i dag fem permanenta streamingstudior i Stockholm och Göteborg samt tre hybridstudior i samarbete med Fotografiska, Svenska Mässan Gothia Towers och Filmstaden. Företagets kunder är såväl företag och organisationer som event- och kommunikationsbyråer.