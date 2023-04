Innehåll från Accenture Annons

I över femton år har Accenture årligen gjort en undersökning där de frågar sina anställda över hela världen om insikter om vad kunderna, konsumenterna och marknaden gör, säger och vill just nu.

– Vi vet att det hela tiden sker förändring, och genom att göra den här rapporten kan vi hjälpa våra kunder att fortsätta vara relevanta för sin marknad, säger Ylva Wikström, ansvarig för Accenture Song i Sverige.

Under åren har Accenture Life Trends (tidigare kallad Fjord Trends) ibland uppmärksammat radikala strömningar, ibland visat på mer långsiktiga trender, men aldrig tidigare under rapportens historia har omvärlden varit under så radikal förändring som under 2023.

Ylva Wikström, ansvarig för Accenture Song i Sverige. Foto: Moa Alexandersson

– Först hade vi pandemi, sen slag i slag kom det krig i Europa, energikris, inflation, och ovanpå allt det har vi en klimatkris. Det här har pågått, och eskalerat, i flera år nu, och när kriser drar ut över en längre period påverkar det människors mående.

Och när människors mående påverkas, då påverkas även deras beteende. Många börjar fundera på hur de ska kunna ta tillbaka kontrollen över sitt liv istället för att bara kastas fram och tillbaka från den ena krisen till den andra.

– De här funderingarna eskalerar just nu, och ju mer människor funderar, desto mer ändrar de sitt beteende för att känna att det i alla fall finns något i deras liv som de har makt över.

I årets upplaga av Accenture Life Trends listas fem insikter som företag bör ha med sig i sitt strategiarbete för att kunna surfa på den här maktförskjutningen snarare än att dränkas av den (se faktaruta längre ner).

– Först av allt handlar det om att inse att den här permakrisen vi lever i existerar, och att vi människor anpassar oss efter det.

Därmed inte sagt att anpassningen ser likadan ut för alla människor. I Accenture Life Trends talar rapportförfattarna om att responsen kan sammanfattas i fyra olika F: fight, flight, freeze och focus.

– I Iran har pressen gått så långt att folk slår tillbaka, medan vi i Kina istället ser att delar av den unga generationen är så uppgivna att de varken bryr sig om att studera eller på något annat sätt planera för sin framtid. Andra flyr in i den digitala världen för att komma bort en stund.

Dessutom förändrar de här reaktionerna människors lojalitet, och rapporten visar hur mycket viktigare olika grupper blir för människor i tider av kris.

– Vi är flockvarelser, sammanhang är viktigt för oss, och nu ser vi att känslan av tillhörighet till olika nischade grupper växer sig väldigt mycket starkare. De erbjuder en trygghet, medan lojaliteten till produkter och varumärken tappar i betydelse. Det blir en utmaning för företag att försöka skapa den här starka gemenskapen runt sina erbjudanden.

Denna känsla av sammanhang går igen i den tredje trenden: vikten av att uppmärksamma de mjuka värden som uppstår när vi träffas fysiskt och jobbar tillsammans, och risken att de försvinner när vi jobbar på distans.

– Det börjar bli så tydligt nu att företag förlorar i både innovationskraft, kultur och lojalitet när många jobbar hemma. Samtidigt kan inte företagsledningen beordra de anställda att komma tillbaka. Det handlar återigen om makt, och de anställda har makten att gå.

Istället menar Ylva Wikström att ledarskapet behöver utvecklas. Att det inte räcker med att erbjuda fika och fredags-AW, utan att själva varandet på arbetsplatsen måste upplevas som så mycket mer värdefullt än att jobba hemma.

– Dessutom kommer vi att behöva se över hur jobbet påverkas av de AI-verktyg som kommer nu, hur de kan användas för kreativitet och skapande. De här båda trenderna är helt klart delar av en revolution, och som arbetsgivare behöver man omfamna det och undersöka hur det kan utveckla arbetsplatsen.

Även den sista trenden som presenteras i Accenture Life Trends handlar om makt, men i det här fallet makt över data och identitet.

– Fler och fler människor börjar bli oroliga över hur deras data används av företag, och nu finns det en lösning på det här i och med digitala plånböcker.

Det fungerar som ett digitalt identitetskort där användaren på ett enkelt sätt kan ge företag tillgång till hela eller delar av den data som personen vill dela.

– Tekniken finns redan, men för att den ska kunna börja användas i stor skala måste tekniken anammas av massorna, samtidigt som företag måste ha den digitala infrastrukturen. Det finns både psykiska och praktiska barriärer, men jag är säker på att det här kommer att komma stort.

Vad innebär då all denna maktförskjutning i det långa loppet?

– Företag måste bli mer lyhörda. De måste inse att det inte finns en one size fits all – människor är olika och kan reagera på diametralt olika sätt på samma händelse, säger Ylva Wikström.

