Gick du in i en klädbutik på 1980-talet såg den i princip likadan ut som klädbutiker gör i dag. Hängare med kläder, några skyltar, och så en kassa med en expedit. Inget har i princip hänt.

Men tittar man istället på konsumenternas shoppingbeteende under samma period har det skett en revolution, en revolution som har accelererats kraftigt av pandemin, och nu är frågan hur den digitala och fysiska handeln egentligen kommer att se ut post corona?

Skapa en unik upplevelse för kunden

För att svara på det har Accenture tagit fram rapporten ”The retail experience reimagined”. Resultatet är fem punkter som handeln måste se över för att fortsätta att vara relevanta.

– Gemensamt för alla de här fem punkterna är att handeln måste fråga sig vad de egentligen kan göra för att skapa en unik upplevelse för kunden, oavsett om det rör sig om fysisk eller digital handel, säger Linda Hellström, managing partner på Kaplan, del av Accenture Interactive.

Den första punkten, ”everywhere commerce”, betonar vikten av att finnas där kunden befinner sig oavsett när och var kunden vill köpa något.

– Det handlar inte bara om fysisk butik och e-handel, utan om alla de shoppingmöjligheter som finns i dag via till exempel sociala medier, säger Peter Lindell på Accentures affärsområde detaljhandel.

– Utmaningen nu är att det finns så många olika kanaler att det är svårt för företagen att bli vassa överallt. Då är risken att det blir mellanmjölk av alltihop, och därför är det viktigt att hela tiden lära sig av de som är riktigt duktiga på respektive kanal.

Mer experimentlusta

Det i sin tur hänger ihop med punkt två, ”let me entertain you”, att ge kunderna en upplevelse, framförallt i den fysiska butiken.

– Förut gick folk i butiker för att hitta varor att köpa, men det kan vi i dag göra så otroligt mycket snabbare på nätet, påpekar Linda Hellström.

– Ska konsumenterna gå ner på stan nu måste det finnas ett mervärde i den fysiska butiken som inte finns på nätet, och då måste handeln visa mer experimentlusta. Till exempel skapa inspiration genom att sätta produkterna i en kontext, eller testa nya koncept.

Men det är inte bara den fysiska butikens roll som behöver ses över, även handelns affärsmodeller behöver göras om. Punkt tre i rapporten, ”The many R’s in retail” fokuserar på tre viktiga R som handeln måste börja jobba med: renting, refilling och reselling.

– För unga konsumenter är det självklart att efterfråga de här sätten att handla, säger Peter Lindell.

Våga göra upp med den egna självbilden

Att genomföra de här stegen kräver dock att företagen vågar göra upp med den egna självbilden. Punkt fyra, ”put your money where your purpose is”, poängterar att utan ett tydligt syfte som genomsyrar organisationen blir det svårt att ge kunderna en genuin upplevelse. Dessutom måste företagen lära känna kunden mycket bättre än vad de gör i dag. Punkt fem, ”if you don’t know me by now”, visar att de företag som samlar in och använder sig av kunddata kan ge kunden en helt annan upplevelse än de företag som inte jobbar med den formen av teknik.

– Det är först när du vet vilka kundgrupper du har och hur de ska segmenteras som du kan förstå vilka funktioner dina olika digitala och fysiska kanaler ska fylla, säger Linda Hellström.

