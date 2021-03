Innehåll från Accenture Annons

År 2030 beräknas en tredjedel av alla nya bilar gå på el, det visar rapporten ”The Electric Vehicle: More than a New Powertrain” från Accenture. Och det innebär en smärre revolution för hela bilindustrin.

- Elektrifieringen i sig förändrar spelreglerna eftersom det kräver färre men nya komponenter i bilen, något som ställer krav på att skapa nya leverantörskedjor och släpper in nya spelare på marknaden, säger Sanny Hammarberg, förändringsledare på Accenture.

Dessutom sker elektrifieringen av bilindustrin samtidigt som flera andra megatrender skapar nya möjligheter och utmaningar i branschen. Uppkopplade bilar i kombination med att kunderna efterfrågar mobilitet snarare än bilägande ger upphov till nya affärsmodeller och intäktsströmmar, samtidigt som gamla sätt att sälja och serva bilar försvinner. På samma gång har digitalisering av andra branscher ökat kundernas krav på service och kundkännedom, och allt det här sammantaget gör att bilföretagen möter kunder som har andra behov och önskemål än tidigare.

- De har nya behov, till exempel av att få hjälp med att installera laddstolpar hemma, samtidigt som de ska ta till sig ett fordon som är minst lika komplex som en dator. Det här gör att överlämningen av bilen kan ta flera timmar, och till och med kan behöva någon slags digital introduktion innan dess.

Dessutom är behoven olika beroende på kundens förkunskaper och förväntningar. Det faktum att försäljning nu sker till högre, om inte uteslutande, del online ställer nya krav på såväl kunden som bilföretagen.

- Bilföretagen måste ha en 360-graders-vy av sin kund, veta vad hen kan, vad den har ägt tidigare, vad den förväntar sig. När kunderna dessutom mer och mer efterfrågar mobilitetslösningar snarare än att äga en bil blir det ännu tydligare att sättet att sälja bilar håller på att förändras i grunden.

För Polestar blev det här uppenbart i början av 2020, fem månader innan lanseringen av Polestar2.

- De insåg att de behövde ett system som skulle kunna hantera 30 000 ordrar där de skulle ha just en 360-vy av kunden. Och det skulle vara klart till lansering, på tre kontinenter samtidigt.

För att åstadkomma det tog Polestar hjälp av Accenture som hjälpte dem att bygga en Salesforce-plattform som skulle kunna stödja allt från leads-hantering och provkörning till marknadsföring och orderläggning.

- Polestar är ett företag med höga ambitioner och som vill möta en kundkrets med nya och höga krav på kringupplevelsen, en utmaning som många andra bilföretag också står inför. Den nya lösningen får kunden att känna att Polestar vet vad hen behöver och kan hjälpa till med det, oavsett var i kundresan man är. Samtidigt ger det kunden känslan av att Polestar faktiskt möter de behov som moderna bilkunder har, utöver bara rena hästkrafter.

