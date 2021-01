Innehåll från Accenture Annons

Så blir 2021 starten på en ny era

Corona-pandemin var ett abrupt tryck på stopp-knappen för det som var vår vardag. Men det var också början på ett helt nytt sätt att interagera med kunder och andra intressenter. Det visar årets globala trendanalys Fjord Trends från Accenture Interactive.

– Om vi tänker tillbaka på allt som har hänt under 2020 – inget resande, alla jobbar hemma, hela länder som stängde helt – så var det helt otänkbart för bara ett år sedan, säger Celia Romaniuk, nordisk chef på Fjord.

– Pandemin var och är en brytning med hur vi levde tidigare. Den har omdefinierat vad som är normalt, men det innebär samtidigt att 2021 är starten på en ny era.

Påverkar människor och företag

Och det är framförallt sju olika trender som kommer att påverka människor, och därmed företag, under de kommande åren:

1. Gemensam förflyttning – pandemin har förändrat var och hur vi jobbar, studerar, shoppar, ja till och med bor. Och vi kommer inte per automatik att gå tillbaka till det gamla när pandemin är över.

2. Gör-det-själv-innovation – life hacks har blivit en nödvändig del av vardagen när man måste få den att funka under nya förhållanden. Kreativitet är det nya normala.

3. Sweet teams are made of this – när alla vet att det går att jobba hemma, vad får då den gemensamma arbetsplatsen för roll? Att skapa en känsla av gemenskap och sammanhang kommer kräva nya verktyg.

4. Flytande digital infrastruktur – hemma är där vi handlar, så hur ger du samma shoppingupplevelse när paketen levereras hem som i den fysiska butiken? Få vet svaret, de som lyckas kommer att ligga långt före.

5. Interaktionskänsla – när zoom används till allt från jobbmöten till 50-årsfester inser man att ett verktyg definitivt inte passar allt. Skärmtröttheten sprider sig, och organisationer måste bli bättre på att skapa digitala upplevelser, anpassade för just sitt innehåll.

6. Empatiutmaning – pandemin slog inte lika mot alla. 2020 var året då det blev tydligt hur olika livsvillkor människor har. Hur företag agerar för att minska dessa klyftor blir avgörande för hur de uppfattas.

7. Gamla och nya ritualer – pandemin hindrar oss från att delta i gamla traditioner och ritualer. Det i sin tur lämnar ett tomrum som vi behöver hjälp att fylla

”Alla påverkas”

Att trenderna är breda innebär att de inte betyder samma sak för alla företag.

– Men alla påverkas, och därför behöver företag gå igenom listan och se vad som är relevant för just dem, säger Celia Romaniuk.

– För även om man kände sina kunder och deras preferenser väl före pandemin behöver inte det betyda att man känner dem väl idag. Och då är risken att man helt plötsligt inte längre är relevant.

