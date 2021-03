Volvo och Luminar i nytt partnerskap: ska erbjuda komplett lösning för självkörande fordon

Nasdaq-noterade Luminar Technologies är ett världsledande namn inom fordons-maskinvara och mjukvaruteknik och har gjort sig mest kända för sin avancerade lidar-teknik. Lidar är en förkortning av ”light detection and ranging radar” och kan beskrivas som en slags ljusradar. Genom pulserande lasersignaler kan lidar läsa av omgivningen på långt avstånd.

Genom att para ihop Luminars teknik med Zenseacts mjukvara OnePilot kan de båda bolagen nu tillsammans leverera en lösning för biltillverkare som vill ge sig in på den autonoma bilmarknaden, enligt Luminars VD Austin Russell.

Systemet, som kallas Sentinel, kommer att tas i produktion 2022, i samband med att nästa generations Volvo XC90 börjar tillverkas. Det kommer användas även till andra modeller från tillverkaren, men också säljas till Volvo Cars konkurrenter.

Zenseacts vd Ödgärd Andersson. Foto: Patrik Olsson

Enligt Zenseact vd Ödgärd Andersson handlar det om ett system som antingen kan användas för förarassistans eller till att helt ta över körningen under vissa förhållanden – till exempel under färd på motorväg. Tanken är att börja där och sedan utöka de geografiska möjligheterna och under vilka väg- och väderförhållanden som systemet kan fungera.

Zenseact ägs helt av Volvo Cars och Volvos vd Håkan Samuelsson är ordförande i bolaget som har cirka 500 anställda och finns i Göteborg och Shanghai.