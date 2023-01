Volvo Cars-höjdaren lämnar efter 27 år – tidigare favorit till vd-posten

Henrik Green, 49, har haft en raketkarriär på biltillverkaren Volvo Cars VOLCAR B +0,02% Dagens utveckling de senaste åren. Under Håkan Samuelssons tid vid rodret befordrades Green hela sex gånger på åtta år. Sedan 2016 har han tillhört bolagets högsta ledning. 2019 blev han bolagets teknikchef, 2021 blev han produktchef.

Inte konstigt att han länge ansågs vara den självklara efterträdaren när Samuelsson meddelade sin avgång i fjol. I stället föll valet på den tidigare Dyson- och Blackberrychefen Jim Rowan, och Green fick lämna den högsta ledningen. Sedan i somras har han haft rollen som chef för avancerad teknik och hållbarhet.

Han kommer att lämna bolaget redan i slutet av månaden.

I ett meddelande på Linkedin skriver Green:

”Jag väljer nu att skiljas från vänner, kollegor och ett företag som jag älskar och har älskat i mer än 27 år. Våra vägar kommer inte längre att flyta ihop 24/7 mot helelektriska, helt datoriserade moderna mobilitetsflaggskepp.”



Han avslöjar inte vad han planerar att göra i framtiden, men att hans förhoppning är att möta forna kollegor ”på våra framtida resor, vid vägskäl som ännu inte upptäckts.”

De ansvarsområden som legat under Henrik Green kommer nu att spridas ut på olika avdelningar inom bolaget. Arbetet som relaterar till avancerad teknologi hamnar under vice vd:n Javier Varela och bolagets R&D-avdelning. Ansvaret för laddning och energi hamnar under vice vd Björn Annwall, som leder den kommersiella organisationen och ansvaret för hållbarhetsarbetet hamnar under vd Jim Rowan.