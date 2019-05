Volvo Cars gör sig av med 500 konsulter

”Det handlar om att ifrågasätta hur många vi behöver vara. Vi måste också se över vad vi köper i alla olika slags utredningar och lära oss att göra mer själva just nu. Och vi måste vara restriktiva med anställningar”, säger Håkan Samuelsson till Di i samband med Automotive News konferens i Göteborg.

”Det är nu under de närmaste månaderna vad gäller konsulterna. När det handlar om att vara restriktiv med anställningar och jobba mer internt gäller det framöver under de närmaste åren. Vi kommer in i en marknadsfas med motvind och då måste vi tänka på kostnaderna mer än vi har gjort de senaste fyra till fem åren. Jag har varit med tillräckligt länge för att veta att det brukar svänga var sjunde till åttonde år. Det är ganska nyttigt för företag att konsolidera och hushålla”, säger Håkan Samuelsson som varit vd för Volvo Cars sedan 2012 och dessförinnan haft en lång karriär som vd för lastbilsbolaget MAN och toppchef på Scania.

Konsulterna som blir kvar hos Volvo Cars har också tvingats gå med på sänkta arvoden med fem procent. Ett besked de fick med en veckas varsel.

Den fasta Volvopersonalen kommer att få vänja sig vid att tjänster inte alltid tillsätts när någon slutar. Hur många anställda bolaget ska ha kan inte Håkan Samuelsson svara på. Men på frågan om det blir några varsel om uppsägningar svarar han bestämt: