Vinstkross från Toyota – spår att chipbristen är över framåt sommaren

Väntat var ett resultat efter skatt på 508 miljarder yen, enligt S&P Global Market Intelligence.

Nettoomsättningen uppgick till 8.150 miljarder yen (7.609). Väntat var en nettoomsättning på 7.577 miljarder yen.

Bolaget höjer i rapporten sin försäljningsprognos för räkenskapsåret till 9,7 miljoner fordon från tidigare 9,4 miljoner fordon.

Även prognosen för intäkter och nettoresultat höjs.

Bolaget räknar med att intäkterna minskar med 11 procent till 26.500 biljoner yen där den tidigare prognosen var 26.000 billioner yen. Nettoresultatet väntas minska med 6,7 procent till 1.900 billioner yen mot tidigare prognos om 1.420 billioner yen.

Den chipbrist som för närvarande plågar världens bilindustrier kommer vara över framåt sommaren, enligt uttalanden från Toyotas finanschef Kenta Kon i samband med bolagets delårsrapport under onsdagsmorgonen, skriver Dow Jones.

Vid presskonferensen i samband med rapportsläppet sade finanschefen att det inom Toyota framkommer en betydligt muntrare prognos i ärendet än vad som kommit från många andra bedömare som inte sett ett slut på chipbristen.

”Det ser inte ut att vara jättelänge till”, sade Kenta Kon.

Toyota har inte varit ett av de bolag som drabbats hårt av chipbristen, som uppstått när nya uppkopplade bilmodeller slagits om chiputbudet med dator- och hemelektroniktillverkare under den hemarbetstrend som satt in under pandemin. Dessutom har bilförsäljningen varit stark i så väl Kina som USA.

”Vi har långsiktiga relationer med våra leverantörer, men vi får också ta det här dag för dag och bedöma situationen”, sade Kenta Kon.

Volkswagen, Honda och Ford är några av de globala tillverkare som tvingats sänka produktionstakten på grund av den flaskhals som uppstått från chiptillverkare. Flera underleverantörer i sektorn som Bosch och Continental har beskrivit problemen som ihållande och tyska regeringen har gjort frågan till diplomati och pressat Taiwan, där många chiptillverkare finns, att prioritera produktion ämnad för bilindustrin.

Toyotas delårsrapport var bättre än väntat och aktien handlades upp med 1,7 procent i Tokyo under morgonen.