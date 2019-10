Upprop: Ge E85 en ny chans

Man att konvertera till E85 kostar omkring 10.000 kronor medan en konvertering till biogas kostar mellan 40.000-50.000 kronor, vilket talar för att det behövs stöd till bilägare som vill göra det. En annan fråga som måste lösas innan det kan bli tal om en konverteringsvåg är hur bilarna ska typgodkännas efter en ombyggnad, och hur garantin ska se ut.

Per-Arne Karlsson, hållbarhetschef på drivmedelsbolaget St1, säger att en ökad användning av E85 snabbt skulle ge effekt.

”Koldioxidutsläppet per capita i Sverige ligger på kring 5.000 kilo per år. Den som kör 1.500 mil per år med sin bil kan i runda slängar minska sitt koldioxidutsläpp med 1.000 kilo per år om man går över till E85 istället för bensin.”

I Sverige står personbilar för CO2-utsläpp på cirka 10 miljoner ton per år.

”Skulle vi få igång en marknad och ha till exempel 600.000 E85-bilar i trafik skulle vi kunna få en reduktion på 1 miljon ton CO2 per år”, säger Per-Arne Karlsson.