Trumps tullar sätter press på amerikanska biljättar

Men de t hjälper inte, bolaget tvingas sänk prognosen för helårsresultatet till en vinst per aktie på 6 dollar, från tidigare omkring 6,5 dollar per aktie.

Bolaget brottas med problem på den kinesiska marknaden och tvingas liksom GM skruva ned vinstprognosen. I Fords fall sänks den beräknade vinsten från 1,45-1,70 dollar per aktie till 1,30-1,50 dollar per aktie. Analytiker har räknat med en vinst på 1,52 dollar per aktie.

Trean på marknaden, Fiat Chrysler, med bilmärken som Jeep, Dodge och Alfa Romeo, redovisade en vinst för det andra kvartalet på uppåt 7,8 miljarder och en omsättning på nästan 297 miljarder.

Bolaget hänger på sina konkurrenter och sänker prognosen för helårets intäkter och rörelseresultat. Bolaget siktar nu på intäkter i intervallet 115-118 miljarder euro för helåret 2018. Den tidigare prognosen låg på 125 miljarder euro.