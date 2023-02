Trendbrottet: Nu är det billigare att äga en fossilbil

”Det visar sig att bensinbilar har lägre totalkostnader än elbilar sett över tre år. Trots högre driftkostnader så blir kalkylen ofta till bensinbilens fördel”, säger Peder Zandén Kjellén, doktorand i Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Zandén Kjellén har tittat närmare på kostnaderna när du köper en bil och har tagit fram en räknesnurra där man kan jämföra olika modeller. I modellen kan man själv mata in uppgifter kring hur många mil man kör per år, på hur många års sikt man har tänkt köra bilen, vad det beräknade andrahandsvärdet är, kostnad för skatt och mycket mer. Därefter beräknas en total ägandekostnad.

Och det har skett en hel del förändringar på sistone. Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp både el- och drivmedelspriser rejält. Men det är inte det högre elpriset som har sänkt kalkylen för elbilen, menar Zandén Kjellén.

”Det spelar inte in så mycket, mellan 5.000-7.000 kronor per år. Även om elpriset skulle gå upp med 2 kronor per kWh så handlar det bara som några tusenlappar per år – vilket motsvarar cirka två procent av totalkostnaden”, säger han.

Istället är det regeringens beslut att slopa klimatbonusen på upp till 70.000 kronor som påverkar kalkylen allra mest. Tidigare prisjämförelser har visat elbilen ganska snabbt blir en bättre affär än en fossil bil, trots högre inköpspris. Men utan en bonus i botten ligger den brytpunkten betydligt längre fram. Faktum är att kalkylen i år sällan talar till elbilens fördel, åtminstone inte om du kör som de flesta kör mest – nämligen under 1.500 mil per år.

”Det känns ju tråkigt. Man hade önskat att de alternativ med lägst klimatpåverkan skulle premieras”, säger Zandén Kjellén.

Vad som blir billigast, el- eller bensindriven bil, beror visserligen på vilka bilmodeller man jämför. Jämför du exempelvis elbilen Renault Zoe Evolution med en bensindriven VW Golf är den sistnämnda nästan 45.000 kronor billigare att äga under en treårsperiod om du kör 1.500 mil per år. Med klimatbonusen hade den istället varit nästan 30.000 billigare.

Men väljer du mellan något större, till exempel mellan en Volvo S60 (basmodell) och Tesla Model 3 (Standard Range), två bilar i jämförbar storlek, så blir Teslan marginellt billigare att äga sett över tre år. Och det är helt och hållet ett resultat av att Tesla nyligen sänkte priset med hela 110.000 kronor på den modellen.

Jämför själv olika modeller i räknesnurra (Excel-fil)

För den som är på väg att köpa en ny bil så kanske inte valet längre är lika självklart, om man enbart ser till det ekonomiska. Med de nya förutsättningarna tycker Zandén Kjellén att man ska titta bredare.

”Tricket är att jämföra flera modeller och fundera på vilken typ av bil jag egentligen behöver. Köper man en mindre bil så har man ju också lägre förbrukning, vilket är bra för både plånboken och miljön. OM man nu verkligen behöver köpa en ny bil.”

Fotnot: I räknesnurran har man angivit bensinpriset till 18,89 kronor per liter och elkostnaden till 1,90 kronor per kWh.