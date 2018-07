Tesla ökade produktionen med 55 procent

Under det gångna kvartalets sista sju dagar var produktionen drygt 5.000 Model 3-enheter samt knappa 2.000 enheter av de två övriga modellerna. Bolaget siktar på att kunna öka produktionen av 3-modellen till 6.000 enheter per vecka sent under augusti månad.

Leveranserna av Teslas i det andra kvartalet summerades till nära 41.000 fordon, varav drygt 18.000 av Model 3.

Tesla lyfter drygt 5 procent i förhandeln.