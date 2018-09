Strömmen ökar till laddstationerna

Ett hinder för att köpa en elbil eller hybrid är om det inte går att fixa laddning vid bostaden.

Klimatklivet, som funnits sedan slutet av 2015, ger stöd till olika investeringar som minskar klimatskadliga utsläpp. Totalt har det kommit in 4 700 ansökningar och runt hälften rör laddstationer. Över lag har ansökningarna ökat, men en kategori som sticker ut är bostadsrättsföreningar och samfälligheter enligt statistik från Naturvårdsverket.

Under 2016 var det 63 ansökningar om stöd för laddmöjligheter i bostadsrättsföreningar, 2017 kom det in 160 ansökningar (där cirka 95 procent beviljades) och bara under årets två första sökomgångar har det kommit in 260 ansökningar.

Just nu pågår den sista sökomgången. Den avslutas den 27 september så det gäller att skynda sig om man ska ha en chans att få del av stödet i år.

”Vår ambition är att hinna fatta beslut innan året är slut och då finns det tillräckligt med pengar avsatta”, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

I årets budget utökades anslaget till Klimatklivet till 1,5 miljarder kronor med en planerad höjning till 2 två miljarder nästa år och 3 miljarder 2020.