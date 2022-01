Stort ras för bilförsäljningen i december

Nyregistreringarna av bilar i EU minskade med 22,8 procent i december, den sjätte månaden i rad med sjunkande siffror jämfört med föregående år. För helåret 2021 minskade bilförsäljningen med 2,4 procent. Volkswagen var största märke, men de stora vinnarna under året var Hyundai, Kia och Toyota.

Trots svaga jämförelsesiffror från 2020 minskade bilförsäljningen med 2,4 procent till 9,7 miljoner bilar i EU i fjol. De avslutande sex månaderna bjöd samtliga på minussiffror och i december blev raset dramatiskt, -22,8 procent. På stora marknader som Italien och Tyskland blev det än värre, -27,5 respektive 26,9 procent. Bara fyra länder rapporterade en ökning, Bulgarien, Kroatien, Lettland and Slovenien.

Sannolikt spelar den ökade spridningen av covid 19 under hösten och vintern in, men faktum är att minskningen under helåret 2021 inte är efterfrågestyrd i första hand. Enligt branschorganisationen Acea beror siffrorna på komponentbrist och då framför allt bristen på halvledare. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med bilar att sälja.

Och tittar man på de fyra största marknaderna så är det faktiskt bara den tyska som krympte under fjolåret (-10,1 procent), medan Italien, Spanien och Frankrike kunde visa viss tillväxt. I Sverige ökade nyregistreringarna med 3,1 procent.

På koncernnivå var Volkswagengruppen störst med en marknadsandel på 25,1 procent, Stellantis tvåa (21,9 procent) och Renault trea (10,6 procent).

Men medan de tre största redovisar sjunkande försäljning är den stora vinnaren i stället koreanska Hyundai, med märkena Hyundai och Kia, som ökade med 18,4 procent. En annan vinnare var Toyota som ökade med 9,4 procent trots att lyxmärket Lexus minskade något.

Tesla är inte med i branschorganisationen Aceas siffror, men den amerikanska elbilstillverkaren har ett starkt 2021 bakom sig och har klarat komponentbristen bra relativt många av sina konkurrenter. Tesla Model 3 lyckades till exempel, som första elbil, att bli den mest sålda modellen i Europa i september. Globalt levererade Tesla 936.000 bilar 2021, nästan en fördubbling jämfört med föregående år.

Volvo Cars försäljning minskade med 1,2 procent i EU till 219.000 bilar under 2021.

