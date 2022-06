Smarta saker till ett svårslaget pris

Innehåll från Gerdmans Inredningar Annons

Öppna multifunktionella ytor som ger flexibilitet och frihet, kreativitet, samarbete och möjlighet till fokus är det företag efterfrågar just nu, berättar Agneta Falk Ahlgren som jobbar med inredningsprojekt för kunderna på Gerdmans.

– 70-75 procent väljer en hybridtillvaro med jobb på hemmakontoret vissa dagar och resterande arbetstid på kontoret tillsammans med kollegorna. För att attrahera framtidens medarbetare blir flexibilitet ännu viktigare, men också hur man lyckas odla företagskulturen i kontorslokalerna. Det fysiska kontoret blir en plats för socialisering och samarbete. Vi inreder öppna multifunktionella sociala ytor, där en inbjudande lounge ersätter den traditionella receptionen, flera mindre mat- och fikapopups som ger de anställda mer flexibilitet och frihet inne på själva kontoret. Ett företag kanske väljer en relaxavdelning, medan ett annat vill ha en after work-hörna.

Nästa generations kontorsinredning

Fortsatt öppna landskap på kontoret, hybridjobb med digitala möten och fler sociala mötesplatser på jobbet.

– Precis som inredningen för mötesplatser som ger energi och kreativitet, behövs inredning som ger möjlighet till fokus. Gerdmans har ungefär 16 000 produkter för kontor, industri och lager. Ett sortiment som hela tiden utvecklas i sin funktionalitet för att passa framtidens arbetsplats. Ljudabsorbenter, rum i rummet och poddar som är helt tysta rum. Man ska heller inte glömma hemmakontoret, där köksbordet definitivt har gjort sitt som arbetsplats. Vi levererar många ergonomiska paketlösningar. Kompakta höj- och sänkbara skrivbord, stolar, hyllor som smälter in och gör jobbet därhemma.

Kostnadsfri inredningshjälp

Gerdmans Inredningar har funnits sedan 1947 och erbjuder ett stort sortiment för den nordiska marknaden. Men även kostnadsfri inredningshjälp.

– Vi ställer höga krav på design, funktion och kvalitet. Alla produkter har därför 7 års funktions- och materialgaranti. Vi har ett bra servicepaket med fri frakt till alla arbetsplatser, även hemmakontor. Inredningshjälpen finns just för att hjälpa företag att få till helheten och en bra arbetsplats. Det är en process och ett tätt samarbete med kunden. Vi lyssnar in önskemål, diskuterar förutsättningar och behov av förändring. Vi utgår från ritningar, tar referensmått och ser hur företaget jobbar för att fånga in rätt känsla. Visuella 3D- eller 2D-ritningar presenterar den färdiga interiören så nära verkligheten du kan komma.

Från ritning till inflyttningsfest

Arbetsplatsens och rummens planering, inredningens placering, färger, textilier, mattor, akustiklösningar – allt finns med i Gerdmans inredningsförslag.

– Vi justerar förslaget, så att alla är helt nöjda. Sedan samordnar vi hela projektet med inköp av produkterna. Den nya arbetsplatsen kommer i en samlad leverans, med tidslossning vid en specifik tid, så att montörerna på plats tar hand om och bär in leveransen.

Läs mer om Gerdmans här