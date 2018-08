Skarpt läge för ny körcykel

Det gäller att hänga med svängarna för att följa reglerna som styr bilmarknaden. Det nya skattesystemet bonus malus som bestraffar törstiga bilar innebar till exempel en ökning av antalet registrerade bilar i juni på 73 procent. I juli, efter att reglerna trätt i kraft, sjönk antalet registreringar i stället med 49 procent. Lika stora effekter kommer inte införandet av testcykeln WLTP att få, men det är ändå en viktig förändring, både för tillverkare och för bilköpare.

Den stora poängen med WLTP är nämligen att testerna utförs under former som bättre liknar verklig körning vilket kommer att ge högre förbrukningssiffror, jämfört med det utgående NEDC-protokollet. För bilköparna kommer WLTP leda till att det blir enklare att få en uppfattning kring vad bilen man vill köpa verkligen drar per mil, eftersom de testas under längre sträcka, i högre hastigheter och med kraftigare acceleration än tidigare. Trots det ska man vara beredd på att de angivna siffrorna i broschyrerna blir svåra att nå, att köra lika snålt som i lab-miljö är svårt.

"Den nya standarden kommer att bättre motsvara verkliga körförhållanden och olika körstilar, men av naturliga skäl inte vara rätt för varje enskild kund eftersom körstilar kan skilja sig åt markant. De flesta kunder kommer dock att uppfatta att WLTP-värdet ligger närmare deras egen verkliga förbrukning än dagens NEDC", säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

Går det att säga hur mycket det skiljer sig åt i förbrukning mellan WLTP och NEDC?