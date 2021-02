Siffrorna som visar att Apples självkörande fordon har långt kvar

Den amerikanska delstaten Kalifornien beskrivs ofta som något av ett epicentrum för testverksamheten med självkörande fordon. Allt som allt har hela 55 bolag tillstånd att testa sin teknik för självkörande fordon på de kaliforniska vägarna och varje år måste alla dessa företag rapportera in hur det gått det gångna året. Och nu har departementet släppt uppgifterna för år 2020, rapporterar sajten Cnet Roadshow.

De finns två tydliga ledargestalter inom området självkörande fordon. Dessa är Googles systerföretag Waymo och Cruise som är finansiellt uppbackade av biljätten General Motors.

Både Waymo och Cruise gjorde stora framsteg i fjol. Enligt uppgifterna från Kaliforniens fordonsdepartement kan man se hur lång sträcka de självkörande bilarna avverkat under året samt antal ingripanden, dvs hur många gången en mänsklig förare fått ta över ratten. Ett ingripande kan tolkas som att bilens system på ett eller annat sätt misslyckats att reda ut en situation.

Så enkelt utryckt är det eftersträvansvärt att avverka så många kilometrar som möjligt innan ett ingripande sker.

Särklass bäst i fjol var Waymo som rapporterade in totalt 21 ingripanden under året, vilket utslaget över alla kilometer som bolagets bilar avverkade innebär ett ingripande per 48.280 kilometer.

Datan som Kalifornien redovisar för just Waymo är dock inte heltäckande eftersom bolaget även utför tester i exempelvis Arizona och Michigan, skriver Roadshow.

Cruise lyckades i fjol dubbla antalet körda kilometrar per ingripanden. Enligt uppgifter från fordonsdepartementet rapporterade bolaget in 27 ingripanden spritt över nästan 1.240.000 kilometer - alltså en incident per cirka 45.000 kilometer. Det är en kraftig förbättring från 2019 då Cruise hade en incident per 19.300 kilometer. En talesperson för företaget säger dessutom till Roadshow att de inte hade en enda incident under fjolårets tre sista månader.

För Apple, vars bilprojekt har rejält med ljus på sig just nu, har testverksamheten sjunkit rejält sen den toppade 2018 med närmare 130.000 avverkade kilometrar.

Under fjolåret avverkade teknikjättens cirka 30.000 kilometer och rapporterade in 130 ingripanden – alltså ett problem per 230 kilometer. Det är sämre än 2019 men betydligt bättre än 2018. Då inträffade ett problem per 1,6 kilometer.