Undersökningen, som är beställd av laddföretaget CTEK, visar att 38 procent av elbilsägarna laddar bilen hemma medan 29 procent laddar på jobbet. När det gäller hemmaladdning så stämmer andelen väl överens hur de vill att det ska se ut i framtiden. Däremot vill endast 16 procent ladda sin bil på arbetsplatsen framöver.

Sett över åldrarna så är det i åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år så laddar runt en tredjedel hemma, medan i åldersgruppen från 55 år så är motsvarande siffra nästan 50 procent. De yngre tycker också att de hellre skulle vilja ladda utanför hemmet, till exempel på jobbet, ett köpcentrum eller ett hotell.

”Resultatet kan tolkas som ett uttryck för livsstil. Unga människor är generellt sett mer aktiva och det kan påverka behovet av att ladda bilen utanför hemmet. Många kan också sakna goda möjligheter att ladda där de bor då de är i början av sin bostadskarriär”, förklarar Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK i ett pressmeddelande.

Undersökningen ger också svar på hur ofta svenskarna laddar sin bil. De flesta, 16 procent, laddar den mellan två och tre gånger i veckan. 13 procent laddar en gång i veckan, 12 procent en gång per dag och 10 procent laddar fyra till sex gånger i vecka. Sen finns det de som laddar flera gånger per dag eller kanske bara nån gång per månad.