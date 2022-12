Regeringen står fast: Sänker bensinpriset oavsett kostnad

Det lovades rejäla sänkningar under valrörelsen. I Tidöavtalet som ingicks mellan M, KD, L och SD framgår det att lägre drivmedelspriser är ett huvudspår i regeringens åtgärder för hushållens ekonomi. Det mest generösa budet kom från SD som lovade en sänkning av dieselpriset med 10 kronor. KD tog inte i riktigt lika mycket men lovade en sänkning på runt 9 kronor. Samma partier vill också sänka bensinpriset med mellan 5 och 6,50 kronor.

Första åtgärden för att nå dit kom i höstbudgeten med en sänkning av skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump vid årsskiftet. Men sänkningen blev i själva verket 14 öre per liter för bensin och 41 öre per liter för diesel.

Den riktigt stora sänkningen skulle då ske 2024 genom att sänka inblandningen av förnybara bränslen i bensin och diesel, den så kallade reduktionsplikten. Istället för den nuvarande nivån för diesel på 30,5 procent, och för bensinen på 7,8 procent, vill regeringen att man skulle lägga sig på EU:s miniminivå, som i nuläget är 6 procent. SD ville gå längre än så och ha en inblandning på 5 procent.

Den nivån kommer med största sannolikhet inte vara aktuell 2024. EU förhandlar nu fram ett nytt direktiv som ersätter det befintliga. Enligt uppgifter till Di kommer man hamna någonstans i intervallet 13-16 procent sänkning av utsläppen till 2030. Det kommer sannolikt att ske i steg med en start kring 9-10 procent 2024. Det är ungefär en halvering av den inblandning Sverige har i dag, men en ökning med minst 50 procent jämfört med EU:s nuvarande miniminivå.

Men andra EU-regler gör det svårt för Sverige att sänka reduktionsplikten till den utlovade nivån, nämligen EU:s utsläppskrav. Enligt dem måste Sverige minska utsläppen med 50 procent till 2030, jämfört med 2005. Den utlovade sänkningen av reduktionsplikten kommer enligt beräkningar som DN gjort innebära att Sverige släpper ut runt 27 miljoner ton koldioxid för mycket fram till 2030. Det är nästan dubbelt så Sveriges transporter släppte ut i fjol.

Enligt uppgifter till DN ska regeringen ha gett Energimyndigheten i uppdrag att räkna på hur mycket man kan sänka reduktionsplikten och samtidigt klara av EU:s utsläppsmål, något som kunde tyda på att regeringen var redo att backa på sina vallöften. Men i en intervju meddelar närings- och energiminister Ebba Busch att regeringens ambition är att sänka reduktionsplikten till 6 procent, alltså EU:s nuvarande miniminivå. Det löftet kommer innebära att Sverige kommer att behöva kompensera genom att köpa utsläppsrätter från andra EU-länder. Om priset där ligger i nivå med priserna på EU:s utsläppsmarknad handlar det, enligt DN, om över 20 miljarder kronor i kostnader till 2030. Men priset spelar ingen roll. Regeringen planerar att gå vidare med löftet oavsett vad det kostar skattebetalarna.

”Vi arbetar hårt nu för att få fram ett underlag för hur reduktionsplikten ska kunna sänkas till EU:s miniminivå. Det är det vi fyra partier överens om”, säger Ebba Busch till DN.

Åsa Lindhagen (MP), som är borgarråd i Stockholm Stad, säger att Stockholm kommer göra sitt för att kompensera för de utsläppsökningar som är ett resultat av regeringens politik inom transportområdet. I synnerhet en sänkt reduktionsplikt kommer att påverka kommunens klimatmål.

”Det handlar om ytterligare 40.000 ton koldioxid som kommer släppas ut i Stockholm som en följd av detta, så man sätter ju också krokben för kommunerna i sitt klimatarbete. Vi kommer att höja ambitionerna ytterligare och försöka parera för regeringens politik”, säger hon.

Lindhagen tillägger också att hon tycker det är bra att EU ställer krav här, och tvingar Sverige att driva en politik som ligger i linje med övriga EU-länders.

”Konsekvensen blir att EU ger regeringen en smäll på fingrarna här”, säger hon.

Mattias Bergman, som är vd för Mobility Sweden, räknar med att regeringen kommer att följa EU:s klimatmål.

”Våra medlemmar är fullt inställda att nå klimatmålen och kommer att jobba för det. Då är reduktionsplikten viktig”, skriver han i ett sms till Dagens industri.