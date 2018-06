Porsche köper in sig i kroatisk elbillstillverkare

Det skriver sajten Techcrunch.

Rimacs tvåsitsiga bil C Two har en motor på 1.914 hästkrafter och accelerar från 0 till 96 km/tim på bara 1,85 sekunder, vilket är snabbare än Teslas prototypmodell Roadster. Toppfarten ligger på hela 412 km/tim. Batteriet i Rimacs C Two klarar 65 mil på en laddning.

Förutom bilen C Two tillverkar Rimac också batteri- och drivsystem, och har samarbetat med såväl Renault som Jaguar och Aston Martin.

Porsche har egna ambitioner på elbilsområdet. Bolagets första eldrivna bil Taycan väntas finnas till försäljning i slutet av 2019.