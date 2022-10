Ny studie ska kartlägga hur elbilsförare kör och laddar

Forskare på Chalmers Tekniska Högskola tar hjälp av kanadensiska Geotab för att under ett års tid följa och analysera 400 uppkopplade elfordon. Studien ska ge ett gediget underlag kring hur, var och när svenska elbilsägare laddar, hur de kör och hur fordonets batteri påverkas av temperaturskillnader under olika årstider och geografiska delar av landet.

Mig veterligen har det inte gjorts något liknande i Sverige tidigare, åtminstone inte i den här omfattningen med fordon från cirka 25 tillverkare, och en stor geografisk spridning”, säger Johan Wredström, affärsutvecklingschef för Geotab Norden.

2030 beräknas det finnas tre miljoner elbilar på de svenska vägarna. Och med det kommer en betydande utbyggnad av laddinfrastrukturen — både längs vägarna och kring bostäder och i parkeringshus.

Ett projekt med namnet ”ett elsystem för elfordon” – som drivs av forsknings- och kunskapsorganisationen Energiforsk tillsammans med Chalmers, konsultföretagen Sweco och Profu samt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle – har fått det gedigna uppdraget att försöka få klarhet i hur elnätet ska klara av denna kraftfulla expansion, och vilka investeringar som behövs.

Som en del av detta kommer forskare från Chalmers energitekniska enhet att samarbeta med det kanadensiska företaget Geotab, som i dag är världsledande på att samla in och analysera fordonsdata. Bolaget, som sedan i våras finns på den svenska marknaden, har globalt tillgång till aggregerad data från över tre miljoner fordon via en telematikenhet som kopplas in i fordonen. Via den kan man samla in en mängd data kring till exempel fordonets batteristatus, energiförbrukning, vid vilka tider fordonet laddas, var det laddas och vilken effekt som laddats. Man kan också hålla koll på körbeteenden som påverkar energiförbrukningen.

Johan Wredström, chef för Geotabs affärsutveckling i Norden bredvid ett par telematikdosor. Via dem kan en uppsjö av data samlas in från fordonen. Foto: Claudia Fahlbusch

I den svenska studien har man kopplat upp 400 slumpvist utvalda elfordon. Datan från dessa kommer att analyseras löpande under projektets gång och ligga till grund för konkreta åtgärdsförslag i Elektrifieringskommisionens arbete att påskynda elektrifieringen, med målet att sänka utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030.

Förutom data från själva fältstudien kommer Chalmers forskare även få tillgång till aggregerade globala data från Geotabs övriga uppkopplade fordon – både elfordon och fossildrivna lastbilar.

”All denna data ger oss en otrolig inblick i trender och mönster som man kan använda i olika sammanhang. Har du en kommersiell vagnpark är den största nyttan med att använda sig av data att kunna få koll på körmönster, batterinivå, fortkörning och efterlevnad och sen naturligtvis den ekonomiska aspekten och hur man kan minska kostnaderna”, säger Johan Wredström.

Vidare arbetar Geotab med gamification-upplägg för körbeteende som ska göra det roligare att minska bränsleförbrukningen och slitaget på bilar, men också öka säkerheten både för chaufförer och medtrafikanter. I programmet kan kunderna sätta upp regler kring exempelvis acceleration, hastighet och tomgångskörning. Bolaget får sedan en rapport med förarnas poäng. Hur det sedan används är upp till respektive arbetsgivare, poängterar Wredström.

”Det handlar inte om ”storebror ser dig” utan det handlar helt om hur man säljer in det, i vissa fall kan det handla om att man måste följa avtal, som till exempel med en kommun där man förbinder sig att följa regler kring till exempel tomgångskörning. Hur man kör kan också påverka bilden av varumärket. På Bara Posten här i Sverige, till exempel, har man gjort det till en rolig grej för förarna att aktivt följa upp förarnas körbeteende. Samtidigt förbättras förarsäkerheten och bolaget når sina hållbarhetsmål.”

Enligt Wredström har de företag som jobbar med gamification gällande ekokörning sänkt sin bränsleförbrukning och slitage med 14 procent i snitt.