Ny rapport: Elbilar billigare än bensinbilar redan 2027

Enligt Bloomberg NEF:s studie, som gjorts på uppdrag av den ideella miljöorganisationen Transport & Environment, så kommer större bilar som till exempel suv:ar kosta lika mycket att producera som en motsvarande bensinbil redan 2026, och mindre bilar först ett år senare. Det ögonblicket kommer att ses som en milstolpe i omställningen till elfordon, enligt studien.

I studien har man inte räknat in eventuella statliga subventioner, utan enbart vad fordonen kostar att producera. Bloomberg NEF konstaterar dock att dessa subventioner fortsatt är viktiga för att snabba på omställningen.

I rapporten har Bloomberg NEF räknat på flera olika segment. Ett exempel är prisutvecklingen på mellanstora bilar. I dag kostar, enligt studien, en mellanstor elbil innan skatt drygt 390.000 kronor (33.300 brittiska pund i rapporten) att jämföra med 220.000 för en bensinbil. 2026 räknar Bloomberg NEF med att båda kostar drygt 220.000 kronor. 2030 kommer samma elbil kosta drygt 190.000 kronor och bensinbilen cirka 235.000 kronor.

Det finns två huvudskäl till den kraftiga minskningen i produktionskostnad. Ett är dedikerade produktionslinor. Det andra är ett kraftigt prisfall på batterier. Studien räknar med att batteripriset kommer att sjunka med hela 58 procent mellan 2020 och 2030 då priset per kilowattimme beräknas ligga på 58 dollar. Det är långt under den gräns på 100 dollar per kilowattimme som många anser vara den magiska gränsen för att elbilen ska få bred spridning.

Bloombergs NEF:s uträkningar är dock något mer konservativa än liknande studier som gjorts tidigare. Enligt finansbolaget UBS, som släppte en liknande studie i höstas, uppnår man prisparitet redan 2024.

Läs mer om slutsatser och metod i rapporten som ni hittar här.

